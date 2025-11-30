Obavijesti

NAPRAVA IZ II. SVJETSKOG RATA?

Ozlijeđenim dječacima u Novom Vinodolskom pomogli susjedi: 'Trčali su, bilo je puno krvi'

Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Djeca ozlijeđena u eksploziji nepoznate eksplozivne naprave oporavljaju se u bolnici u Rijeci. Policija upozorava građane da ne diraju nikakve sumnjive predmete na koje naiđu

Troje djece osnovnoškolske dobi, ozlijeđene u eksploziji nepoznate naprave u Novom Vinodolskom, dobro se oporavlja u KBC-u Rijeka. Trebali bi uskoro biti pušteni na kućnu njegu. Policijski protueksplozivni tim još jednom je pregledao teren gdje su stradali. Pretpostavlja se da se radilo o ostacima eksplozivnih sredstava iz II. svjetskog rata. 

- Tijekom današnjeg dana obavljen i dodatni protueksplozijski pregled šireg i užeg mjesta događaja uz korištenje službenog psa za detekciju eksploziva kojom prilikom nisu pronađena eksplozivna sredstva ili neki sumnjivi predmet - rekla je za Dnevnik Nove TV Ankica Kolić, glasnogovornica PU primorsko-goranske.

Susjedi koji su prvi priskočili ozlijeđenoj djeci, za Novu TV ispričali su kako je sve izgledalo. 

IZDALI I UPOZORENJE Policija o ozlijeđenoj djeci kod N. Vinodolskog: Aktivirala su nepoznatu eksplozivnu napravu
Policija o ozlijeđenoj djeci kod N. Vinodolskog: Aktivirala su nepoznatu eksplozivnu napravu

- Istrčali smo iz kuće i primijetili smo djecu koja trče brzo, jedan je zaostao za njima, šepao je, zaustavili smo ga shvatili smo da je pun krvi i ništa, nazvali smo hitnu hitna je došla brzo - kazao je Marjan Krpandodajući kako je i njegova sestra prije 30-ak godina našla granatu iz II. svjetskog rata. No odmah su obavijestili policiju pa je sve prošlo bez posljedica. 

Prim. dr. sc. Nado Bukvić, predstojnik Klinike za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka, izjavio je kako se radi o lakim tjelesnim ozljedama, oguljotinama i ozljedama šake, potkoljenice i natkoljenice, lica i trbušne stijenke.

Policija je još jednom uputila apel građanima da pri pronalasku bilo kakvih sumnjivih predmete iste ne diraju, ne pomiču ili na bilo koji način s tim predmetima ne manipuliraju kako ne bi došlo do neželjenih posljedica. 

