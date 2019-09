Ozlijedio policajca i izvrijeđao ženu: 'Ku***, riješit ću ja tebe'

Revoltirani 46-godišnjak je 16. rujna oko 12:30 sati prijetio svojoj supruzi, kad je ona davala iskaz u predmetu u kojem je on optužen za nasilje nad njom i djecom.

- Pomorac, kapetan broda je prijavljen za produženo kazneno djelo prijetnje i kazneno djelo prisile prema službenoj osobi te mu je određen istražni zatvor. Tereti ga se da je svojoj supruzi tijekom davanja iskaza svojim ponašanjem izazvao osjećaj straha i osobne ugroženosti, a nakon što mu je sutkinja naložila da napusti sudnicu zbog ometanja rasprave, krenuo je prema supruzi, piše Slobodna Dalmacija.

Muškarac se supruzi obratio riječima - 'Kurvo, droljo, nećeš se koristiti mojim znojem i trudom, je...š se s narkomanom i policajcima. Ubit ću te, riješit ću ja tebe i neće mi četnici uzimati moje trude...'

U tom je trenutku sutkinja Bilušić pozvala pravosudne policajce da interveniraju i zaštite sve ljude u sudnici. Muškarac je tada napao i njih, uz vikanje.

- Svih ću vas riješiti, riješit ću to na svoj način, kurva jedna, želi mi oduzeti moju imovinu, nisam vidio djecu dvije godine, rekao je.

Kad su pravosudni policajci pokušali primijeniti sredstva prisile, 46-godišnjak ih je i fizički napao. Policajca koji mu je izdao upozorenje, 46-godišnjak je ogrebao po licu i lijevoj podlaktici te ga udario u prsa. Policajci su na kraju svladali razjarenog pomorca.

Medijima je kasnije izjavu dao i njegov odvjetnik.

Protiv mog branjenika u tijeku je kazneni postupak zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela u svezi obiteljskih problema. U navedenom postupku koji traje godinu i pol dana, bile su mu produljivane mjere opreza zabrane viđanja djece, te isti kroz cijelo to razdoblje nije mogao kontaktirati s djecom. U odnosu na produljenje mjera dolazilo je do kršenja procesnih prava obrane i okrivljenika. Očito je da ga je na raspravi nešto iziritiralo te je isti burno reagirao, no nikakve prisile prema pravosudnim dužnosnicima od strane mog klijenta niti prijetnje nije bilo, a samim tim nije bilo ni ozljeđivanja, izjavio je odvjetnik 46-godišnjaka.