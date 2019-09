Ozlijedio ženu, bio pijan, uzeli mu vozačku - kazna 91.700 kn

Vozač (49) je u srijedu u 20.50 sati prouzrokovao prometnu nesreću u ulici Mirovlava Krleže u Varaždinu i ozlijedio pješakinju (41).

Dolaskom do raskržja sa Zagrebačkom i Supilovom ulicom, vozač nije propustio 41-godišnju pješakinju koja je prolazila kolnik po zebri za vrijeme upaljenog zelenog svjetla na semaforu. Udario ju je autom i pješakinja je pala na tlo i ozlijedila se. Vozač je ubrzo napustio mjesto nesreće bez da je sačekao dolazak ovlaštene osobe koja obavlja očevid.

Naknadno su vozača pronašli u Gornjem Kučanu. Na njegovu automobilu su napravili očevid, a vozač je kategorički odbio alkotestiranje, iako je bio pod vidnim utjecajem alkohola. Odbio je i ponuđeni liječnički pregled i izuzimanje krvi i urina, radi analize na alkohol. Policija je utvrdila i da je vozio bez vozačke dozvole jer mu je ista oduzeta.

Uz to mu je istekao i rok važenja prometne dozvole, nije imao sklopljen u policu osiguranja, a niti je kao vlasnik vozila u propisanom roku odjavio vozilo. Priveden je u policijsku stanicu gdje je zadržan do prestanka djelovanja alkohola.

Protiv njega će se podnijeti optužni prijedlog, a za počinjene prekršaje prijeti mu izricanje novčane kazne u iznosu do čak 91.700 kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Također i izricanje zaštitne mjere zabrane upavljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 24 mjeseca. Po pravomoćnosti presude, odredit će mu se i 21 negativni prekršajni bod, a zbog čega mu slijedi i poništenje vozačke dozvole.