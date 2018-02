Pa dobro, koga pravite ludim? Od 494 dana, odradili tek 158

Nakon jednomjesečne zimske stanke saborski zastupnici ove godine na plenarnim zasjedanjima odradili su 16 radnih dana i uzeli odmor.

Od konstituiranja aktualnog saziva Sabora, koji je potvrdio Vladu Andreja Plenkovića, prošla su 494 dana. U tom razdoblju radnici u Hrvatskoj odradili su 339 dana, a saborski zastupnici na plenarnim zasjedanjima proveli su njih 158. I dok premijer Andrej Plenković šuti o tome hoće li i tko biti sankcioniran zbog savjetničkih ugovora u Agrokoru, ovaj tjedan određena je stanka u radu Sabora koja će, uključujući vikend, trajati 11 dana. Dobar dio zastupnika time je iznenađen, stanku smatra bespotrebnom i tvrde da ne znaju zašto je ona određena.

Stanka je bespotrebna

- Predsjedništvo Sabora o dinamici rada odlučilo je početkom siječnja. Nitko tad na tu odluku nije imao nikakvih primjedbi i ona je prihvaćena. Sad govoriti da su iznenađeni stankom je neozbiljno - izjavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Predsjedništvo Sabora čine on te potpredsjednici iz reda HDZ-a Milijan Brkić i Željko Reiner, zastupnik talijanske manjine Furio Radin, Božo Petrov (Most) i Siniša Hajdaš Dončić (SDP).

Po potrebi, Predsjedništvo se proširuje predsjednicima klubova. Zastupnici koji su bili na navedenoj sjednici u siječnju kažu: “Istina, dostavljena nam je odluka o dinamici rada, no predsjednik Sabora je rekao da radimo do Uskrsa i nitko nije išao provjeravati datume”.

I među zastupnicima iz vladajuće kvote ima nezadovoljnih stankom u radu.

Branko Hrg ljut zbog stanke

- Jako sam ljut zbog ove stanke i ne podupirem ih. Na prvom proširenom Predsjedništvu Sabora pozvat ću da se ovakve gluposti više ne događaju i da zastupnici dolaze na posao od 8 do 16 sati - poručuje Branko Hrg, predsjednik Kluba HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a.

I u europskim parlamentima praksa je da postoje stanke u radu kako bi se zastupnicima omogućio rad u izbornim bazama, no ne trebamo mi raditi gluposti između toga. Hvata me nervoza zbog stanke koja je će uslijediti zbog Uskrsa.

Ustvrdio je to Hrg i poručio da će se založiti za drastičnu promjenu načina rada Sabora, i to na način da se pojača rad kroz odbore.

- Nitko na sjednici Predsjedništva nije izvijestio o ovoj stanci. Ne znam je li predsjednik Sabora pauzu želio sakriti ili ne, ali rekao nam je da radimo do Uskrsa. Nisam provjeravao datume, ali očito ćemo ubuduće i to morati raditi - poručio je Petrov (Most).

Za stanku nije znao dok ga na nju nisu upozorili novinari.

- To me iznenadilo. Budemo li se ravnali po tome želi li premijer Plenković raditi ili ne, možemo se slobodno pokupiti iz parlamenta - rekao je Petrov.

'Vlada ne šalje zakone'

Osvrnuo se i na premijerovu šutnju o Agrokoru.

- Neshvatljivo je da premijer 15 dana šuti te ne donosi odluke o radu potpredsjednice Vlade Martine Dalić i povjerenika Ante Ramljaka. U ovom slučaju odgovornost je na Plenkoviću. On je za mene kukavica jer ne donosi odluke te se skriva iza leđa ministara i onih kojima je dao povjerenje. Što čeka? Da oluja prođe. Očito računa na kratko pamćenje građana i da će se sve zaboraviti - poručuje Mostov potpredsjednik Sabora.

Siniša Hajdaš Dončić također potvrđuje da o ovoj stanci nije bilo govora na Predsjedništvu niti zna zašto je ona određena.

- Pitao sam tajnika sjednice Sabora Ivana Bukaricu zašto je stanka i on mi je odgovorio da ne zna. Smatram da nema razloga za stankama izvan onih određenih Ustavom - rekao je SDP-ov potpredsjednik Sabora.

Odluke o dinamici rada Sabora ubuduće će provjeravati i Anka Mrak Taritaš, predsjednica Kluba GLAS-a i HSU-a. I ona tvrdi da je na Predsjedništvu Sabora bilo riječi samo o stanci za Uskrs.

Iduće glasanje test za većinu

- Prošlog četvrtka sam saznala da Sabor neće raditi, ali zašto ne znam. Smatram da je ova stanka potpuno bespotrebna. Na idućem Predsjedništvu morat ćemo biti na maksimalnom oprezu i voditi računa o svakoj stvari. Razlog za stanku očito je što od Vlade ne dolazi dovoljno zakonskih prijedloga, a o oporbenima se, evidentno je, ne želi raspravljati - navela je Mrak Taritaš.

Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid) također je iznenađen stankom i napominje kako se na takav način ranije nije radilo.

- Vrijeme stanke vladajući očito žele iskoristiti kako bi zbili redove, jel’ očito imaju problema s većinom. Ova Vlada je brod koji ima puno rupa i koji je suočen s mnoštvom torpeda koja jure prema njemu - slikovit je Sinčić.

Stava je da je po pitanju savjetničkih ugovora u Agrokoru odgovornost isključivo na premijeru. Vladajuća većina do sada se u Saboru dokazivala sa 78 ruku, a nakon tajnoga glasovanja o predsjednici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i činjenice da kandidatkinja vladajućih nije prošla za jedan glas, Sinčić pita “postoji li većina”.

- Na ponovljenom glasovanju vidjet ćemo je li neslaganje u koaliciji pitanje ideologije. Ako jest, rezultat će se ponoviti, a ako je stvar trgovine, predsjednica će biti izabrana - rekao je Sinčić.

Zastupnici se na radno mjesto vraćaju idućeg tjedna, 28. veljače.

