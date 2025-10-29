'Pa Europa je već u ratnom stanju'. Zbog švercera cigareta NATO razmišlja o članku 4!

Ruska invazija na Ukrajinu nije lokalizirani sukob, već dio „sistemskog rata“ koji se vodi protiv Zapada, prema vodećem poljskom sigurnosnom think tanku. Organizacija upozorava da Moskva aktivno računa na podjele unutar Zapada i politički umor kako bi ostvarila svoje ciljeve, piše Kyiv Post.

Stručnjaci iz Centra za istočne studije (OSW) – vodećeg poljskog državnog think tanka specijaliziranog za analize istočne Europe, Rusije te sigurnosti u srednjoj i istočnoj Europi – sastali su se u utorak s grupom novinara u Washingtonu, D.C., kako bi podijelili poljsku analitičku perspektivu o razvoju sigurnosne situacije u regiji.

Analitičari, čiji rad ima značajan utjecaj na poljsku vladu, istaknuli su da se sukob proširio izvan granica Ukrajine te uključuje stalne hibridne napade usmjerene na destabilizaciju članica NATO-a.

Ključna strateška procjena jest da je opseg rata daleko širi nego što se uobičajeno smatra. „Ovaj rat nije lokalni sukob oko nekog dijela ukrajinskog teritorija. Ovo je dio ruskog sistemskog rata protiv Zapada“, rekao je Marek Menkiszak, voditelj Ruskog odjela pri Centru za istočne studije (OSW).

Foto: Ramil Sitdikov

On je istaknuo da Moskva koristi ovu naraciju kako bi opravdala svoj početni strateški neuspjeh da brzo pokori Ukrajinu.

U skladu s tim osjećajem hitnosti, poljski premijer Donald Tusk nedavno je izjavio da je Europa već u stanju rata, iako se radi o „novoj vrsti rata“. Stručnjaci OSW-a napominju da Moskva povremeno pokušava stvoriti dojam spremnosti za pregovore, no to je taktička obmana.

Analitičari su rekli da Rusi „pokušavaju lažirati mirovni proces“ i nude „poslovne ponude Trumpovoj administraciji“. Međutim, ti su napori u konačnici usmjereni isključivo na korist Moskve, s ciljem produljenja rata.

Witold Rodkiewicz, viši stručnjak za Rusiju, objasnio je da rusko vodstvo pitanje Ukrajine vidi kao ključno za opstanak vlastitog režima. Oni su, na neki način, zarobljenici vlastite zamke – one koju su sami stvorili – jer su Vladimir Putin i drugi ruski dužnosnici tvrdili da su Ukrajinci zapravo samo „zabludjeli“ Rusi. Rodkiewicz je pojasnio da to uvjerenje učvršćuje rusku tvrdnju da, iako demokracija može funkcionirati u zemljama poput Poljske i Njemačke, Rusija – a time i Ukrajina – po svojoj je prirodi drukčija i zahtjeva poseban, nedemokratski sustav upravljanja.

Foto: Alexander Kazakov

Unatoč sadašnjem agresivnom stavu, analiza OSW-a sugerira da je dugoročna pozicija Rusije nestabilna. Upravo ta nesigurna dugoročna perspektiva potiče Moskvu na trenutačnu agresiju.

Menkiszak je istaknuo da „Rusi dugoročno razumiju da su u vrlo lošem položaju“, dodajući da „svi glavni trendovi djeluju protiv njih – gospodarstvo, energetski trendovi, demografija, klimatske promjene i rastuća ovisnost o Kini – i upravo zato su vrlo agresivni.“

„Oni se utrkuju s vremenom“, rekao je, dodajući da, za razliku od Kine, Rusi „nemaju vremena“ čekati na geopolitičke promjene.

Litva i Bjelorusija

Litvanska premijerka Inga Ruginienė nije isključila mogućnost pozivanja na članak 4. NATO-ova ugovora zbog incidenata s balonima koji u tu zemlju već danima stižu iz Bjelorusije. Članak 4. Sjevernoatlantskog ugovora propisuje da će države članice održati zajedničke konzultacije kad god, prema njihovu mišljenju, postoji prijetnja teritorijalnoj cjelovitosti, političkoj neovisnosti ili sigurnosti bilo koje države članice.

Od ponedjeljka Oružane snage Litve imaju zapovijed da počnu poduzimati "sve mjere" za suzbijanje balona iz Bjelorusije, uključujući i njihovo obaranje. "Na taj način poslat ćemo signal da smo spremni za najodlučniju akciju kada nam se naruši zračni prostor", zaprijetila je Ruginienė, iako nije otkrila točno kako će ih obarati jer je to vojna tajna.