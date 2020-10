Pa je li to moguće? Bespravno je odsjekao cestu, susjedima voda ulazi pod kuće. I nikome ništa...

Hrvatski državljanin sirijskog podrijetla Abdulmounem Haoui je već poznat po bespravnoj gradnji. Inspekcija je tak naknadno zatvorila gradilište, a susjedi su očajni: Vlaga nam ulazi u kuću, a i plinovod bi se mogao urušiti

<p>Kako je moguće da čovjek odsiječe komad ceste, uništi mi drenažnu cijev i voda mi podilazi u kuću, a sve bez ijedne dozvole. Mi obavijestimo policiju, komunalno redarstvo, građevinsku inspekciju i čekamo dok problem ne eskalira. Sada se već od kiše cesta pomalo urušava i pored plinskog priključka.</p><p>Prilično očajno nam to govori<strong> Siniša Pušenjak</strong>, stanar Maglajske ulice u Zagrebu.</p><p><strong>Pogledajte video: Bezvlađe na Trešnjevci</strong></p><p>U toj slijepoj ulici pored trešnjevačke tržnice stoji već godinama nedovršena zgrada čija gradnja je započela bez dozvola. Sada su oko nje napravljeni iskopi, uska ulica koja se u katastru vodi kao javno dobro je odsječena i zagrađena.</p><p>Iskop ide do samih temelja susjednih kuća. </p><p>Nakon kiša se odlomio poveći komad zemlje i asfalta, pa he plinska cijev za cijelu ulicu je od rupe koja se urušava tek na 20-ak centimetara. Nakon kiše, iskopi oko temelja su puni vode i pretvorili su se u bazen.</p><p>Sve to praktički u srcu Zagreba. </p><p>A sve je počelo još prije osam godina. Investitor sirijskog podrijetla <strong>Abdulmounem Haoui</strong> je počeo graditi stambenu zgradu. Inspekcija je zaustavila gradnju jer nije imao sve papire i potrebne dozvole.</p><p>Otad ta zgrada stoji nedovršena. Svojom širinom i visinom od tri nadzemne etaže iskače od okolnih kuća.. Ali u međuvremenu je Haoui uspio legalizirati taj objekt, dići još jednu etažu, a onda je u srpnju ove godine počeo s dodatnim radovima i iskopao je zemlju oko temelja, te odsjekao i zatvorio cestu. </p><p>- Susjedi su zavidni i maltretiraju me! Imam sve dozvole i zgrada je legalizirana - prvo nam je rekao Haoui.</p><p>Pitali smo ga je li siguran da može tako odsjeći cestu i tko je izdao dozvolu?</p><p>- Ma za to uopće ne treba dozvola, to je uređenje okoliša. Sve je po pravilima. A na zgradi planiram podići još jednu etažu, samo da ishodim sve potrebne papire jer ona je sada legalna i to je moguće – malo je promijenio priču Haoui.</p><p>Kako bi sve provjerili, poslali smo i mi službeni upit inspekciji koja je u rujnu izašla na teren provjeriti dio priče oko odsijecanja ceste i radova.</p><p>Zatvorili su gradilište.</p><p>- Nadzorom na navedenoj lokaciji utvrđene su nepravilnosti tijekom građenja. Slijedom navedenog, građevinski inspektor obustavio je izvođenje radova, te zatvorio gradilište postavljanjem službenog znaka „zatvoreno gradilište“. Pokrenut je upravni inspekcijski postupak, te će se donijeti rješenje o otklanjanju nepravilnosti tijekom građenja – odgovorio nam je Inspektorat.</p><p>Potvrdili su da za samu zgradu postoji rješenje o legalizaciji, a ako želi bilo što dodatno raditi na njoj, Haoui treba ishoditi glavni projekt, što je u biti dozvola za gradnju.</p><p>Nakon toga smo opet razgovarali s Haouijem koji ima u Hrvatskoj svoju tvrtku Centar Medicus i ona se vodi kao vlasnik zgrade. </p><p>- Nisu pronađene nikakve nepravilnosti, nego ću nastaviti raditi kada dostavim svu potrebnu dokumentaciju. To je inspekcija utvrdila. Ne znam ni sam što ću, možda srušim cijelu zgradu – rekao nam pak sad, te dodao da će ponovno napraviti cestu kada dovrši sve instalacije i uredi okoliš.</p><p>Na konstataciju da je gradnja bez potrebnih dozvola bespravna gradnja, i dalje je inzistirao da on može raditi, ali treba samo nadopuniti dokumente....</p><p>Tvrdi i da je cesta njegovo vlasništvo. U katastru nije. U gruntovnici stoji da je suvlasnik, ali također i zabilježba spora kojim se traži poništenje upisivanja na dio ceste ispred njegova zemljišta. </p><p>Druga susjeda, <strong>Jelena Bačić,</strong> kojoj prozori gledaju na rupu koja je nekada bila cesta. </p><p>- Ne znam, u ovih 30 godina smo se navikli da svatko u ovoj državi radi što hoće. Mi smo kupili kuću kada je tu bila cesta i želimo da se sve vrati u prvobitno stanje. Haoui je obećao povratak kad završi instalacije i to očekujemo – kaže nam gospođa Bačić i o svemu sliježe ramenima. </p><p>Susjed Pušenjak koji sada s prozora gleda kako stoji bazen pun vode, kaže da mu se cijela kuća osjeti po vlazi koja prodire u nakon iskopa.</p><p>Smatra da je inspekcija trebala brže reagirati. Jer sada sve stoji, Haoui ne sanira iskop, a voda se skuplja pod temeljima. Boji se i da se zemlja ne uruši oko plinovoda. </p><p>- Svatko može poželjeti raditi što ga je volja, ali institucije su tu da to spriječe. Više sam ljut na njih nego na njega kojem ovo nije prva bespravna gradnja – kaže Pušenjak.</p><p>I zaista, tajanstveni Haoui je u zagrebačkom Sopotu, netom kod križanja Islandske i Avenije Većeslava Holjevca, izgradio prije par godina i bespravnu autopraonicu. I tada su se stizala upozorenja okolnih stanara. Ali praonica je u međuvremenu legalizirana. </p><p>- Autopraonica je legalizirana po zakonu. Zakon jednako vrijedi za mene kao i za sve kao i za sve druge – bez ikakve zadrške nam o tom slučaju kaže Haoui.</p>