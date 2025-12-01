Nakon krađe, automobil je naknadno pronađen u mjestu Tužno, nedaleko od Varaždina, no s vidljivim oštećenjima
POLICIJA TRAGA ZA LOPOVOM
Pa, kako to? Varaždinac ostavio otključani auto, netko ga ukrao. Kasnije ga pronašli oštećenog
Nepoznati počinitelj je u Varaždinu ukrao automobil kojim se koristio 34-godišnjak. Parkirao ga je na travnatoj površini, a lopovu je posao dodatno olakšala činjenica da auto nije bio zaključan te je ključ ostavljen u pretincu pokraj mjenjača. Nakon krađe, automobil je naknadno pronađen u mjestu Tužno, nedaleko od Varaždina, no s vidljivim oštećenjima.
- Varaždinska policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti i pronašla počinitelja kaznenog djela neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari - priopćili su iz policije.
