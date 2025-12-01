Obavijesti

POLICIJA TRAGA ZA LOPOVOM

Pa, kako to? Varaždinac ostavio otključani auto, netko ga ukrao. Kasnije ga pronašli oštećenog

Piše Marta Divjak,
Pa, kako to? Varaždinac ostavio otključani auto, netko ga ukrao. Kasnije ga pronašli oštećenog
Nakon krađe, automobil je naknadno pronađen u mjestu Tužno, nedaleko od Varaždina, no s vidljivim oštećenjima

Nepoznati počinitelj je u Varaždinu ukrao automobil kojim se koristio 34-godišnjak. Parkirao ga je na travnatoj površini, a lopovu je posao dodatno olakšala činjenica da auto nije bio zaključan te je ključ ostavljen u pretincu pokraj mjenjača. Nakon krađe, automobil je naknadno pronađen u mjestu Tužno, nedaleko od Varaždina, no s vidljivim oštećenjima.

- Varaždinska policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti i pronašla počinitelja kaznenog djela neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari - priopćili su iz policije.

