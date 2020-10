Voditelji rasprave nisu \u0161tetjeli ni Trumpa ni Bidena, posebno je o\u0161tra bila Savannah Gunthrie, koja je u realnom vremenu provjeravala \u010dinjenice nakon Trumpovih odgovora, \u0161to se njemu uglavnom nije svidjelo.\u00a0

A posla je imala.

Poznato je da je Trump \u010desto \u0161irio i \u0161iri izmi\u0161ljotine s opskurnih sajtova, neprovjerene stvari i teorije zavjere zbog \u010dega su ga dru\u0161tvene mre\u017ee \u010desto blokirale.

Najvi\u0161e je zaiskrilo kad je Guthrie Trumpa tra\u017eila da pojasni bizarnu teoriju zavjere o smrti Osame bin Ladena, koju je podijelio na Twitteru.

- Ja to sam podijelim pa neka ljudi sami procijene - rekao je Trump.

- Gospodine Trump, vi ste predsjednik SAD-a, informacije koje podijelite imaju veliku te\u017einu. Niste vi neki ludi starac koji mo\u017ee stavljati na Twitter \u0161to mu padne napamet - odgovorila mu je Guthrie.

Ravno u glavu.

Kimati potvrdno ili lijevo, desno... Ni \u017eena s crvenom maskom nije se sna\u0161la...

\u00a0

Video: 'Ovo je plaćena biljka, na sve što Trump kaže - ona kima'

Neočekivana zvijezda postala je dama s crvenom maskom u studiju NBC-a koja je, kako su primijetili gledatelji, na svako Trumpovo izlaganje kimala glavom. Kad se nečemu usprotivio, klimala je lijevo, desno

<p>Dva politička skupa, dvije lokacije, dva prijenosa.</p><p>ABC je prenosio <strong>Joea Bidena</strong> i njegov skup iz Philadelphije, a NBC <strong>Donalda Trumpa</strong> iz Miamija.</p><p>Trebala je to biti debata uživo, Biden vs. Trump jedan na jedan, ali otkazana je nakon što je Trump dobio koronu. </p><p>Pa su na dvije lokacije raspravljali i napadali jedan drugoga što su prenosile dvije različite televizije, ABC i NBC. Neočekivana zvijezda postala je dama s crvenom maskom u studiju NBC-a koja je, kako su primijetili gledatelji, odobravala sve što je Trump govorio kimajući potvrdno. Kad je nešto negirao, ona je, pogađate, klimala glavom lijevo, desno.</p><h2>Pogledajte video: Žena s crvenom maskom</h2><p>- Ona je plaćena biljka. NBC bi trebalo biti sram.</p><p>- Očito su joj platili, nema drugog objašnjenja.</p><p>- Da barem ja imam nekoga poput nje, da mi vjeruje u sve što govorim kako ona vjeruje Trumpu.</p><p>To su samo neki komentari.</p><h2>Voditeljica Trumpu: Pa niste vi neki ludi starac!</h2><p>Voditelji rasprave nisu štetjeli ni Trumpa ni Bidena, posebno je oštra bila Savannah Gunthrie, koja je u realnom vremenu provjeravala činjenice nakon Trumpovih odgovora, što se njemu uglavnom nije svidjelo. </p><p>A posla je imala.</p><p>Poznato je da je Trump često širio i širi izmišljotine s opskurnih sajtova, neprovjerene stvari i teorije zavjere zbog čega su ga društvene mreže često blokirale.</p><p>Najviše je zaiskrilo kad je Guthrie Trumpa tražila da pojasni bizarnu teoriju zavjere o smrti Osame bin Ladena, koju je podijelio na Twitteru.</p><p>- Ja to sam podijelim pa neka ljudi sami procijene - rekao je Trump.</p><p>- Gospodine Trump, vi ste predsjednik SAD-a, informacije koje podijelite imaju veliku težinu. Niste vi neki ludi starac koji može stavljati na Twitter što mu padne napamet - odgovorila mu je Guthrie.</p><p>Ravno u glavu.</p><p>Kimati potvrdno ili lijevo, desno... Ni žena s crvenom maskom nije se snašla...</p><p> </p>