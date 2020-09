Pa pola Amerike gori! Stravične snimke prikazuju neviđeni užas

Više od 500.000 ljudi u Oregonu, što je preko 10% stanovništva države, rečeno je da napusti svoje domove ili se za to pripremi dok su šumski požari u petak jurili kroz više od desetak zapadnih država

<p>Najmanje 26 ljudi je umrlo, a stotine domova uništeno je u više od 100 velikih požara koji su progutali područje veličine New Jerseyja. Zabilježeno je najmanje 20 smrtnih slučajeva u Kaliforniji, pet u Oregonu i jedan u državi Washington.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ljudi bježe pred vatrenom stihijom</strong></p><p>Gotovo 28.000 vatrogasaca i pomoćnog osoblja gasi vatrenu stihiju, a naređene su evakuacije za stanovnike u blizini 42 velika požara, priopćio je u petak američki Nacionalni međuresorni vatrogasni centar. Vatre nošene vjetrom gorjele su i u Aljasci, Arizoni, Koloradu, Idahu, Montani, Nevadi, Novom Meksiku, Teksasu, Utahu i Wyomingu, Piše <a href="https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2020/09/11/wildfire-updates-oregon-evacuations-california-deaths/3467271001/" target="_blank">USA Today</a>.</p><p>Kao što se može vidjeti na interaktivnoj mapi koja uživo prati požare u SAD-u, pola kontinenta je u plamenu.</p><p><strong>Interaktivnu mapu koja uživo prati požare u SAD-u možete pogledati <a href="https://www.fireweatheravalanche.org/fire/" target="_blank">OVDJE</a>.</strong></p><h2>Umro i jednogodišnji dječak koji je s obitelji bježao od plamena</h2><p>Prema kalifornijskom Odjelu za šumarstvo i zaštitu od požara (Cal Fire), najmanje 20 ljudi umrlo je u požarima u Kaliforniji ove sezone. Jedan od mrtvih bio je i Josiah Williams, šesnaestogodišnji dječak.</p><p>Još je pet osoba umrlo u Oregonu.</p><p>Andrew Phelps, ravnatelj Oregonskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama, rekao je na konferenciji za novinare u petak da se država priprema za više smrtnih slučajeva, iako nije objasnio razloge.</p><p>- Znamo da su smrti povezane s požarom i pripremamo se za masovne smrtne slučajeve na temelju onoga što znamo - rekao je Phelps.</p><p>U državi Washington dužnosnici su potvrdili još jednu smrt. Jednogodišnji dječak umro je nakon što je njegovu obitelj zahvatio plamen dok su pokušavali pobjeći od požara, rekao je šerif okruga Okanogan Tony Hawley.</p><p>- To je prva smrt koju smo imali. A i to je previše, daleko previše. Nitko se nikada ne bi trebao bojati da će izgubiti dijete - rekla je povjerenica Washingtona za javna zemljišta Hilary Franz, boreći se protiv suza, u videu objavljenom na Twitteru u četvrtak.</p><h2>Na desetke nestalih, deseci tisuća evakuiranih u Oregonu</h2><p>- Desetci ljudi su nestali, 40.000 ljudi je evakuirano, a više od 1500 četvornih kilometara izgorjelo je u Oregonu - rekla je guvernerka Kate Brown u petak popodne.</p><p>Rekla je da se oko 500.000 građana nalazi u različitim razinama evakuacijskih zona, ili im je rečeno da napuste svoje domove ili da se pripreme za to. Crveni križ u četvrtak navečer prihvatio je više od 2300 ljudi, ali ipak ima i dobrih vijesti. </p><p>- Očekujemo da će sljedećih dana doći hladniji zrak i vlaga, što je zaista dobra vijest - rekla je Brown.</p><p>Doug Graf, šef zaštite od požara iz Oregona, rekao je da će hladnije vrijeme omogućiti vatrogascima da "prijeđu u napad". Rekao je u petak da je odjel usredotočen na suzbijanje oko 16 velikih požara.</p><p>- Nikad prije nismo vidjeli ovakve požare u našoj državi, ovako blizu domovima ljudi - rekao je Graf.</p><p>Brown je rekordne požare pripisala vjetrovima, visokim temperaturama i suši izazvanoj klimatskim promjenama.</p><p>- Mislim da nema sumnje da klimatske promjene pogoršavaju ono što vidimo na terenu. Na svima nama je da budemo svjesni da će klimatske promjene utjecati na način na koji živimo, na naše gospodarstvo, na našu kulturu i da svi u skladu s tim moramo uvesti promjene - rekla je Brown.</p><p>U Portlandu je gradonačelnik Ted Wheeler u četvrtak navečer izdao hitnu naredbu zbog prijetnje šumskih požara na području Portland Metro. U neposrednoj blizini, cjelokupna zatvorska populacija Kazneno popravnog doma Coffee Creek evakuirana je u drugi zatvor "zbog mjera opreza", rekli su zatvorski službenici.</p><h2>Dižu cijene usred katastrofe</h2><p>Dok su evakuirani bježali u hotele, počeli su kružiti izvještaji o podizanju cijena u trgovinama.</p><p>- Tijekom izvanredne situacije u državi apsolutno je neprihvatljivo podizati cijene stanovnicima Oregona koji su već teško pogođeni i suočavaju se s razornim gubicima - rekla je Brown u priopćenju.</p><p>Stotine raseljenih u južnom Oregonu u četvrtak su prošli zatvorene ceste kako bi pokušali saznati što je ostalo od njihovih domova. U mnogim su slučajevima ostali samo sivi pepeo i ruševine, uvijeni metalni okviri kreveta, rastopljeni televizori, razbijeno staklo, izgorjela vozila i tu i tamo pokoja sitnica i uspomene.</p><p>No Brown je u petak upozorila stanovnike i medije da ne ulaze u požarne zone. Rekla je da policija države Oregon prati izvještaje o pljačkama u stanovima usred požara.</p><p>Do petka popodne, više od 50.000 stanovnika bilo je bez struje zbog jakog vjetra i opasnog vremena koje je potpirivalo požar istočno od Salema.</p><h2>U Kaliforniji još bijesni 29 velikih požara</h2><p>U Kaliforniji, koja je ove godine već pretrpjela tri od četiri najveća požara u svojoj povijesti, više od 14.800 vatrogasaca bori se s 29 velikih požara. U četvrtak su buknula i 24 nova požara, ali većina je brzo obuzdana. </p><p>U sjevernoj Kaliforniji deseci su nestali, a strahuje se i da su uništene stotine domova.</p><p>- Naša se zajednica, nažalost, naviknula na ovo - rekao je šerif okruga Butte, Kory Honea dok je novinarima davao novosti o požarima u srijedu navečer. </p><p>U središnjoj Kaliforniji, četvrti po veličini aktivni požar u državi, suzbijen je u petak samo 6%, prema Cal Fireu. Požar je razorio tisuće hektara šume i uništio domove ranije ovog tjedna, a proizveo je i dva vatrena tornada zbog kojih su zrakoplovne kompanije morale mijenjati svoje rute.</p><p>U južnoj Kaliforniji požari su zabilježeni u okruzima Los Angeles, San Bernardino i San Diego. Požar El Dorado, koji je uništio više od 20 četvornih kilometara u okruzima San Bernardino i Riverside, od petka je suzbijen za 31%. Na terenu je bilo više od 1200 vatrogasaca.</p><p>Od siječnja su požari u Kaliforniji uništili gotovo 5000 četvornih kilometara, a oštećeno ili uništeno je više od 6300 građevina.</p><p>Sezona požara trajat će još najmanje sedam tjedana, a uvjeti mogu biti pogoršani klimatskim fenomenom La Niña - prirodnim ciklusom obilježenim hladnijom strujom u središnjem Tihom oceanu, koja obično donosi suho vrijeme u dijelove Kalifornije i veći dio jugozapada.</p><p>- Već smo u lošem položaju, a La Niña nas dovodi u situaciju da se ovakve vremenske prilike zadrže i u studenom, a možda i u prosincu. To pogoršava postojeće probleme s vrućinom i sušom - rekao je Ryan Truchelut, predsjednik Weather Tiger LLC.</p><h2>Države se pripremaju za ogromne količine dima</h2><p>Dijelovi Kalifornije, Oregona, Washingtona pa čak i Arizone te Nevade borili su se s lošom kvalitetom zraka u petak dok se ogromna količina dima iz požara i dalje nakupljala u blizini obale.</p><p>- Trenutno je naša kvaliteta zraka najlošija na svijetu zbog ovih požara. Gotovo bilo gdje u državi možete to sada osjetiti rekla je Brown.</p><p>U Washingtonu je Odjel za ekologiju upozorio stanovništvo u petak da je zrak u nekim dijelovima države nezdrav i opasan te su na Twitteru napisali kako "udisanje dima od požara nije dobro za nikoga, posebno tijekom pandemije COVID-19".</p><p>Satelitske snimke pokazale su masivan oblak duž zapadne obale.</p><p>U Kaliforniji se onima koji žive u dolini Sacramento savjetovalo da izbjegavaju izlaziti na otvoreno jer zagađenje doseže nezdravu razinu. A u zapadnoj Nevadi, školski okrug okruga Washoe prešao je na učenje na daljinu u petak ujutro uslijed zabrinutosti zbog kvalitete zraka.</p><p>- Ovo nije normalan oblak - rekao je u petak Darren McCollum, prognozer nacionalne vremenske službe u Flagstaffu.</p>