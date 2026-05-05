GINEKOLOŠKE OPERACIJE

'Pacijenticama je robotski asistirana operacija skratila trajanje boravka u bolnici'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Doktor Dimitrije Milojković istaknuo je da ovakvi zahvati omogućuju pacijenticama brži povratak svakodnevnim obvezama i kraći postoperativni tijek, on je nedavno u Hrvatskoj izveo prvu robotsku operaciju u ginekologiji.

Nakon što su nedavno izvedene prve robotske ginekološke operacije u Hrvatskoj, uključujući i histerektomiju i to u klinici Priora u Čepinu, sad je ondje održan stručni simpozij "Primjena robotike u ginekologiji" koji je organizirala IMC Priora u suradnji s tvrtkom Sofmedica. Doktor Dimitrije Milojković istaknuo je da ovakvi zahvati omogućuju pacijenticama brži povratak svakodnevnim obvezama i kraći postoperativni tijek, te da je simpozij prilika da upoznaju kolege sa svojim iskustvom i predstave preliminarne rezultate nakon prvih operacija koje su odradili.

- Pacijenticama je robotski asistirana operacija bitno skratila trajanje boravka u bolnici, u prosjeku su pacijentice ležale dva dana, što je puno kraće od otvorene kirurgije, ali i od laparoskopije - rekao je Milojković, koji je zajedno s kolegom, ginekologom dr. Markom Jovanovcem na simpoziju govorio o primjeni robotske kirurgije u ginekologiji, s naglaskom na praktična iskustva, kliničke rezultate i prednosti za pacijente, kao i razvoj ove napredne metode u svakodnevnoj praksi.

Složili su se kako primjena robotske kirurgije nije samo tehnološki uspjeh, nego veliko postignuće u zdravstvu, koje i pacijentima i kirurzima donosi brojne prednosti, stoga su naglasili kako je cilj učiniti ovu tehnologiju što dostupnijom.

Da Vinci robotska tehnologija se od 2005. godine primjenjuje i u ginekologiji, a danas se u toj specijalizaciji izvede oko 30 % svih Da Vinci asistiranih zahvata.

- U Hrvatskoj je dosad izvedeno oko 900 Da Vinci asistiranih zahvata, najviše u urologiji, a odnedavno se izvode i u ginekologiji. Više od 100 Da Vinci operacija bilo je upravo u Priori. Prednosti su i za kirurge i za pacijente višestruke. Uz Da Vincija, kirurg ima četiri ruke kojima istovremeno operira, dok robotski krakovi imaju nevjerojatnu pokretljivost s rasponom do 540 stupnjeva i milimetarskom preciznošću. Da Vinci nam pruža iznimno precizan vizualni 3D prikaz svih anatomskih struktura, što nam omogućuje izvođenje zahvata na vrlo uskim područjima, s milimetarskom preciznošću. Sve to povećava sigurnost zahvata te smanjuje krvarenje, kao i rizik od komplikacija. Ipak naglasio bih da je robot alat, a čovjekova stručnost i empatija jest ono što liječi ljude - naveo je dr. Jovanovac.

Na simpoziju su bile i predstavnice Udruge žena oboljelih od endometrioze Ja sam 1 od 10, čiji su ciljevi podizanje svijesti o endometriozi, razumijevanje bolesti i promjene unutar zdravstvenog sustava za sve oboljele žene. Zorica Martić, predsjednica udruge je podsjetila na poražavajuću činjenicu da ženama treba 10 do 12 godina da se postavi dijagnoza endometrioze, a tek onda slijedi operativni zahvat i oporavak.

Posebno se osvrnula na izlaganje dr. Gabriela Mitroija iz Bucharest Endometriosis Center iz Bukurešta koji je govorio o prednostima korištenja robotske kirurgije u liječenju endometrioze.

- Nama u udruzi je najvažnije da se u Republici Hrvatskoj događaju promjene koje su vidljive. Prije nekoliko godina se nije ni govorilo o endometriozi, a danas, kada naša udruga obilježava pet godina postojanja, pričamo o modernim, suvremenim načinima operacija i bržim oporavcima. Uvjerena sam da smo na putu ka europskim i svjetskim trendovima, te smatram da je i ovaj simpozij jedan dobar korak za jačanje samog sustava - kazala je.

