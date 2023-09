Pacijentice poznatog domaćeg estetskog kirurga: Uništio nam je lica, DORH i ministarstvo šute

Čak dvije i pol godine prošle su otkako je 14 bivših pacijentica estetskog kirurga Matije Miletića izašlo u javnost s jako ozbiljnim optužbama. Sve žene su ispričale identična iskustva i unisono ustvrdile kako ih je kirurg unakazio. Tvrdnje su potkrijepile fotografijama i dokumentacijom. No institucije nisu reagirale. DORH kaže kako 'provode izvide', Ministarstvo zdravstva odbilo se očitovati, a iz Hrvatske liječničke komore poručuju da 'postupaju po zaprimljenim prijavama sukladno zakonu i propisima', piše Telegram.

Za to vrijeme Miletić i dalje posluje u svojoj zagrebačkoj poliklinici MM Medestetica. Kirurg tvrdi kako su 'sve optužbe neutemeljene', ali njegove bivše pacijentice ga za Telegram demantiraju. Kažu kako su zahvati izvedeni nestručno, kako su imale teške zdravstvene komplikacije, a neke od njih bile su i hospitalizirane u državnim bolnicama. Navode kako im je usne povećao jeftinim implantantima koji su zabranjeni. Lica su im, tvrde, deformirana te godinama trpe ozbiljne posljedice.

'Ekspert za usne, najbolji u Hrvatskoj'

Matea Rogić 2018. godine odlučila je povećati usne i za taj zahvat odabrala je doktora Miletića. Kada ga je upoznala, on joj je, tvrdi, rekao da je “ekspert za usne, najbolji u Hrvatskoj”.

Kada je završila na zahvatu, Miletić joj je, tvrdi Rogić, bez da je dezinficirao ruke i bez zaštitne maske i liječničke kute, aplicirao dva mililitra tekućine. Kazao joj je da dođe na kontrolu za tjedan dana, s obzirom na to da joj se stvorio manji hematom. Rogić je po dogovoru došla na navedenu kontrolu, a doktor joj je tada rekao kako su joj usnice vidljivo asimetrične te da bi ih zato sad trebalo još malo popuniti, piše Telegram.

“Kod drugog susreta ponovno je napravio zahvat i tada je nastao ogroman hematom. Usna mi je poplavila i bila je natečena. Stavio mi je hrpu leda i rekao da ne trebam više dolaziti, da će to splasnuti. Obuzeo me osjećaj gušenja, prestrašila sam se, a on mi je podigao noge u vis da slučajno ne padnem u nesvijest. Ubrzo me poslao kući”, tvrdi Rogić. Dodaje i da je oteklina splasnula nakon nekog vremena, no usna joj je i dalje bila plava.

Doktorica joj rekla da je to loše napravljeno

Ističe kako joj je Miletić rekao da će joj prilikom drugog susreta dati račun koji je za oba zahvata iznosio 4000 kuna, no to se nije dogodilo. “Bila je subota, pa njegova administracija nije radila, te je rekao da će ga poslati mailom”, priča Rogić. Kako je prolazilo vrijeme od zahvata, na usnama su joj se pojavile kvržice, a zbog toga je, kaže, u nekoliko navrata kontaktirala Miletića koji joj je kazao da je to sve normalno, prolazno i da ne brine. Kvržice kaže, i danas zna osjetiti kada je, primjerice, vani vruće.

Ni asimetrija usnica nije prolazila pa je Matea, koja živi u Njemačkoj, tamo otišla na konzultacije kod doktorice. Ta doktorica joj je rekla da je sve loše napravljeno i pitala ju je koji je filer apliciran. Matea na to nije znala odgovoriti jer nije dobila račun ni medicinsku dokumentaciju. Pokušavala je doći do Miletića, javljala mu se na Facebook stranici te ga je u jednom komentaru pitala što joj je stavio u sune. 'On je taj komentar izbrisao i poslao mi poruku da to pitanje nije za društvene mreže i da se radi o biopolimeru', kaže Rogić.

'Biopolimer je smeće'

Za taj biopolimer je dr. Miroslav Kinčl u emisiji Provjereno svojedobno kazao da je smeće.

- “Biopolimer je u Americi zabranjen 1991. godine, a u Hrvatskoj nikada nije ni bio dopušten - kazao je.

Rogić je zatražila povrat novca i kaže da nikad nije potpisala pristanak na biopolimer.

Nakon svega, odlučila je podignuti privatnu tužbu protiv Miletića, kazneno ga je prijavila DORH-u, Poreznoj upravi i Hrvatskoj liječničkoj komori, što je vidljivo iz dokumentacije koju je Telegramu dala na uvid. Saslušana je na DORH-u 2021., no nakon toga se ništa dalje nije dogodilo.

Pred HLK je pokrenut postupak protiv Miletića jer nije prvotno dostavio medicinsku dokumentaciju o njenom zahvatu ni nakon nekoliko zahtjeva te institucije. Kada je konačno, nakon dvije godine komori poslao traženo, “predao im je lažnu dokumentaciju”, tvrdi.

“Dostavio im je nekakve certifikate na kojima se uopće ne navode moji podaci, točan datum kada je zahvat napravljen, nije naveden niti serijski broj filera, odnosno punila. Na dokumentima je pak pisalo da mi je ubrizgan aquamid”, kaže Rogić.

Sa sličnom pričom za Telegram je izašlo još Miletićevih pacijentica. Prva kaže kako je i njoj ubrizgao biopolimer, tvrdi da je zahvat obavljen bez zaštitne medicinske opreme, kako joj nije izdan račun, kako je imala medicinske komplikacije...

'Žene su dolazile kao na traci'

Priča kako je kod Miletića na zahvatu, koji je platila 400 eura, bila 2017. godine. Smatrala je da završava u rukama profesionalca. “Žene su k njemu dolazile kao na traci. Po ulasku u ordinaciju, s njim je bio još jedan doktor, koji se postavljao kao njegov mentor. Kasnije sam saznala da se radi o doktoru Draganu Milivojeviću iz Srbije koji je slovio za kralja biopolimera”, kaže pacijentica.

Govori kako je mjesecima nakon zahvata počela imati određenih problema, osjećati bolove i trnce u usnama. “Alarmi su mi se počeli paliti nakon što je emisija Provjereno objavila priču o doktoru Miletiću, gdje sam vidjela da ga hrpa žena kritizira, a imale su slično iskustvo kao što je bilo moje”, kaže.

Nakon svega, i ona je pokrenula privatnu tužbu protiv Miletića, prijavila ga DORH-u, te Hrvatskoj liječničkoj komori. Kaže kako je također saslušana pred DORH-om te da se nakon toga ništa nije dogodilo.

Na pitanje što je s prijavom koju je uputila Hrvatskoj liječničkoj komori, kaže kako je ona odbačena. Kao i Rogić, tvrdi da se kirurg Miletić “pred Komorom branio krivotvorenom dokumentacijom” na kojoj je, navodi, također pisalo da joj je ubrizgan aquamid.

Otišla je, tvrdi, na uvid dokumentacije i shvatila da je HLK oslovljava drugim imenom, odnosno da su pobrkali njenu dokumentaciju s drugom ženskom osobom, koja je također prijavila Miletića. “Kopirali su tuđi dokument poslali mi ga”, kaže.

Telegram je stupio u kontakt sa ženom čije se ime našlo na spomenutoj dokumentaciji. I ona tvrdi kako joj je doktor Miletić nestručno izveo estetski zahvat. “I meni se sve zakompliciralo. Imala sam velik ožiljak, a on me uvjeravao da je sve u redu”, kazala je. Također ga je, kao i ostale pacijentice, prijavila DORH-u, ali i Hrvatskoj liječničkoj komori koja je također odbacila njenu prijavu.

Navedena pacijentica iznijela je dodatne optužbe. Tvrdi da je doktor Miletić, u razdoblju od 2018. do 2019., kao zaposlenik Opće bolnice Karlovac na teret HZZO-a izvodio operativne zahvate operacije grudi u toj ustanovi, a naplatu tih usluga obavljao u svojoj ordinaciji MM Medestetica, i sve to reklamirao je na poznatoj internetskoj stranici s ponudama.

Zbog toga se, govori, obratila Ministarstvu zdravstva i bolnici. “Kako proizlazi iz njihovog odgovora, on to nije smio raditi. U odgovoru i bolnica i ministarstvo navode da Miletić ‘nije imao status koncesionara’. Koliko sam upućena, ravnatelj bolnice je imao saznanja o tome što je Miletić radio i bio je upozoren da se to događa. I zbog toga sam podnijela prijavu DORH-u i protiv bolnice, i protiv bivšeg ravnatelja, i protiv doktora Miletića”, kaže.

“Zbog neadekvatnog Miletićevog liječenja sve je moglo završiti sa smrtnim ishodom. Ignorirao je moje simptome, nije reagirao pravovremeno, bakterije su se uvukle u ranu, a on je itekako bio svjestan da nakon ‘mini face liftinga’ može doći do komplikacija ako se ne obavi na stručan način”, kaže treća pacijentica za Telegram.

Doktor sve demantira

Miletić je na kraju odgovorio na upit Telegrama:

Kaže kako je njegovim pacijentima uvijek dostupna medicinska dokumentacija, kao i račun koji se izdaje nakon zahvata. Tvrdi kako se zahvati obavljaju uz korištenje zaštitne opreme i da ne koristi nedozvoljena sredstva.

- U odnosu na zahvate pacijentica, koje navodite u svom upitu, navodim da su isti izvedeni u skladu s pravilima struke, te da tijekom njihovog izvođenja nije bilo liječničke pogreške niti korištenja nedozvoljenih sredstava. Iako svaki nezadovoljni pacijent ima pravo tražiti da se ispitaju njegovi prigovori pred nadležnim tijelima, smatram neprimjerenim ovakve pokušaje iznošenja izrazito difamirajućih optužbi putem medija u situaciji kada nije donesena niti jedna odluka nadležnih tijela koja bi potvrđivala njihovu osnovanost. Zaključno, ističem da zahvate estetske prirode nikad nisam radio na teret HZZO, a potom te usluge naplaćivao u svojoj ordinaciji, kako se to navodi u Vašem upitu. Također, izričito osporavam da bi krivotvorio bilo kakvu medicinsku dokumentaciju ili istu dostavio Hrvatskoj liječničkoj komori - poručuje kirurg.