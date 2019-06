'Pad je bio užasan, ne vjerujem da naše Katarine više nema...'

Dečko ju je tražio po stanu kad se vratio iz trgovine. Ugledao je otvoren prozor, pogledao dolje i vidio je kako leži na tlu u podnožju zgrade, još pod dojmom pričao je stanar zgrade u Ulici Izidora Kršnjavoga u Karlovcu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tamo je u utorak poslijepodne oko 16 sati s prozora stana na petom katu zgrade nesretnim slučajem pala mlada žena Katarina Radman (25), inače pripadnica Hrvatske vojske.

Nakon pada nesretna djevojka još je davala znakove života.

'Ujutro sam je sreo, uvijek je pozdravila'

S teškim i po život opasnim ozljedama Hitna pomoć prevezla ju je u obližnju Opću bolnicu Karlovac. Unatoč silnom trudu liječnika da joj spase život, mlada žena je u večernjim satima podlegla ozljedama i preminula.

Njezini susjedi kažu da je djevojka posljednjih godinu dana živjela u podstanarskom stanu na posljednjem katu zgrade s dečkom, koji je također vojnik.

- Ujutro sam ih sreo na stubištu, kao i inače su lijepo pozdravili. U vrijeme nesreće su navodno čekali goste, često su ih posjećivali prijatelji. U trenutku pada bila je sama u stanu. Zapela joj je roleta, vukla ju je i, nažalost, pala kroz prozor - ispričao je susjed kojega je tragedija duboko potresla.

Susjeda: 'Bila je divna mlada žena'

Katarinin dečko u prvi je tren pomislio da se možda dolje onesvijestila.

Odmah se sjurio dolje i zatekao strašan prizor. Katarina je ležala u krvi, bez svijesti.

Nažalost, ozljede koje je zadobila bile su preteške.

Tragedija je pogodila sve stanare zgrade koji su poznavali mladi par, kao i djelatnike obližnjih trgovina koji su djevojku poznavali iz viđenja. Svi govore da su oboje divni mladi ljudi i svima je neizmjerno žao što je mlada djevojka stradala na ovako tragičan način.

- Ovo je prestrašno, od jučer sam na lijekovima koliko me to pogodilo. To je bila tako divna mlada žena, pristojna, dobra, puna života, uvijek dobre volje i uvijek spremna pomoći, baš kao i njen dečko - zajecala je Katarinina ožalošćena susjeda.

Pričaju da je njezin dečko porijeklom iz Vinkovaca, a Katarina s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Zajedno su radili u Hrvatskoj vojsci u vojarni Kamensko. Kažu da su oboje bili ljubazni, dobri i uvijek spremni pomoći svojim sustanarima. Nerijetko su starijim susjedima pomagali nositi drva.

- Bili su tako skladan par. Ona je uvijek bila vesela i nasmiješena, a nakon pozdrava upitala bi kako sam, da li mi treba što pomoći. Zimi bi se često ponudila donijeti mi drva, a znam da su oboje mnogo puta nosili drva starijoj susjedi na najvišem katu - kroz suze kaže susjeda.

Policija je potvrdila da je riječ o nesretnom slučaju.