Pad tehnološkog sektora opet je oštro uzdrmao svjetske burze

Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna skliznuo 1,9 posto, na 46.245 bodova, dok je S&P 500 potonuo 2 posto, na 6.602 boda, a Nasdaq indeks 2,7 posto, na 22.273 boda.

Oštar pad indeksa ponajviše je posljedica pritiska na tehnološki sektor.

Taj je sektor dugo vrijeme snažno rastao, zahvaljujući euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije, no posljednjih tjedana ulagače zabrinjavaju visoke cijene tehnoloških dionica i golema ulaganja u tom sektoru, a pitanje je koje će se investicije isplatiti.

Zbog toga ulagače nisu umirili ni bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati Nvidie, najvećeg svjetskog proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju i najveće kompanije po tržišnoj vrijednosti.

Doduše, odmah nakon objave rezultata cijena dionice Nvidie skočila je 5 posto, no do kraja dana izgubila je sve te dobitke i pala oko 3 posto.

Loše je na najveću svjetsku burzu utjecalo i izvješće o zapošljavanju u SAD-u, koje je pokazalo da je u rujnu broj zaposlenih porastao više nego što su analitičari očekivali.

To pokazuje da situacija na američkom tržištu rada, pa i u cijelom gospodarstvu nije tako loša kao što se mislilo.

Zbog toga su, pak, splasnula očekivanja da će američka središnja banka u prosincu dodatno smanjiti kamatne stope. Još donedavno procjenjivalo se da postoji oko 90 posto izgleda da će Fed to učiniti, no sada su ti izgledi znatno manji.

I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna oštro pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 1,6 posto, na 9.539 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 3,3 posto, na 23.091 bod, a pariški CAC 3,3 posto, na 7.982 boda.