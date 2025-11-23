Pad tehnološkog sektora opet je oštro uzdrmao svjetske burze

Obavijesti

'NAPUHANA' VRIJEDNOST DIONCA?

Piše HINA.,
Na svjetskim su burzama indeksi prošloga tjedna oštro pali jer se tehnološki sektor našao pod pritiskom zbog strahovanja da su cijene dionica tih kompanija previsoke nakon snažnog rasta posljednjih godina

Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna skliznuo 1,9 posto, na 46.245 bodova, dok je S&P 500 potonuo 2 posto, na 6.602 boda, a Nasdaq indeks 2,7 posto, na 22.273 boda.

Oštar pad indeksa ponajviše je posljedica pritiska na tehnološki sektor.

Taj je sektor dugo vrijeme snažno rastao, zahvaljujući euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije, no posljednjih tjedana ulagače zabrinjavaju visoke cijene tehnoloških dionica i golema ulaganja u tom sektoru, a pitanje je koje će se investicije isplatiti.

Zbog toga ulagače nisu umirili ni bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati Nvidie, najvećeg svjetskog proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju i najveće kompanije po tržišnoj vrijednosti.

Doduše, odmah nakon objave rezultata cijena dionice Nvidie skočila je 5 posto, no do kraja dana izgubila je sve te dobitke i pala oko 3 posto.

Loše je na najveću svjetsku burzu utjecalo i izvješće o zapošljavanju u SAD-u, koje je pokazalo da je u rujnu broj zaposlenih porastao više nego što su analitičari očekivali.

To pokazuje da situacija na američkom tržištu rada, pa i u cijelom gospodarstvu nije tako loša kao što se mislilo.

Zbog toga su, pak, splasnula očekivanja da će američka središnja banka u prosincu dodatno smanjiti kamatne stope. Još donedavno procjenjivalo se da postoji oko 90 posto izgleda da će Fed to učiniti, no sada su ti izgledi znatno manji.

I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna oštro pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 1,6 posto, na 9.539 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 3,3 posto, na 23.091 bod, a pariški CAC 3,3 posto, na 7.982 boda.

