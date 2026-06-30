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Padali rekordi, temperature blizu 40 Celzija. Kraj Vrgorca naglo zahladilo zbog oluje

Piše Iva Tomas,
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Padali rekordi, temperature blizu 40 Celzija. Kraj Vrgorca naglo zahladilo zbog oluje
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Foto: Dalmacija Danas/DHMZ/canva
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U drugom dijelu dana nad južnom Dalmacijom je došlo do razvoja naoblake, pa su pljuskovi s grmljavinom zahvatili područje od Biokova do Dubrovnika. Najizraženiji pljuskovi bili su u okolici Vrgorca...

U mnogim mjestima u Dalmaciji, na zadnji dan lipnja, temperature su se približile 40 Celzija. Prema podacima DHMZ-a, u Šibeniku je u 11 sati izmjereno 37.5 Celzija, a ta je temperatura srušila rekord star 19 godina u tom gradu. U 17 sati Čepin je bio najtopliji sa 38.8 Celzija. Slijedili su ga Split i Slavonski Brod sa 37.5 stupnjeva.

Foto: DHMZ
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Novi rekord izmjeren je i u Zadru, gdje je temperatura zraka u 11 sati dosegnula 36.1 stupanj, što je najviša lipanjska temperatura tamo izmjerena, piše Zadarski list. Temperatura u Splitu vrhunac je dosegnula dva puta u utorak - prvo sa 39,4 Celzija, a u 16.20 izmjereno je 39,6 Celzija. To je najviša temperatura ikad izmjerena u tom gradu, piše Dalmacija danas.

Foto: Dalmacija Danas

U drugom dijelu dana nad južnom Dalmacijom je došlo do razvoja naoblake, pa su pljuskovi s grmljavinom zahvatili područje od Biokova do Dubrovnika. Najizraženiji pljuskovi bili su u okolici Vrgorca, gdje je palo oko 25 litara kiše po četvornom metru, a ponegdje je padala i tuča. Pljuskova je bilo i na području Dinare, Kamešnice te u okolici Imotskog. DHMZ je izdao upozorenje za opasnost od grmljavinskog nevremena u utorak za kninsku, gospićku i dubrovačku regiju.

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Ipak, rekordne temperature diljem Hrvatske donose i kraj toplinskog vala. Nagla promjena vremena donijela je osvježenje. Tako je u okolici Vrgorca temperatura pala za čak 15 stupnjeva, pa sada iznosi oko 20 Celzija. Već od srijede očekuje se porast naoblake i mjestimice pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Vjetar će u prvom dijelu dana biti većinom slab, a popodne i navečer umjeren te ponegdje i jak sjeverac, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu se očekuje slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, navečer i u noći na sjeveru bura, podno Velebita jaka s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura bit će od 17 do 22, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Na Jadranu će biti između 23 i 28 °C. Najviša dnevna temperatura ići će uglavnom od 32 do 37 Celzija, piše DHMZ.

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