'Padaline će biti ekstremnije i opasnije za okoliš': Moguće i poplave u novom nevremenu

Državni hidrometeorološki zavod za kraj klimatološkog ljeta najavljuje "dinamične i nagle promjene vremena" te upozorava kako nas idućeg tjedna čeka zahladnjenje praćeno obilnom kišom

<p>Nevrijeme koje nas očekuje može se smatrati događajem koje svrstavamo u ekstremnu pojavu, koje mogu biti opasnije za okoliš. U rujnu i listopadu možemo očekivati češće padaline, rekao je doc. dr. sc. <strong>Krešo Pandžić</strong>, meteorolog. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nevrijeme sredinom kolovoza</strong></p><p>Državni hidrometeorološki zavod za kraj klimatološkog ljeta najavljuje "dinamične i nagle promjene vremena" te upozorava kako nas početkom tjedna čeka zahladnjenje praćeno obilnom kišom koja bi mogla uzrokovati poplave.</p><p>U noći na ponedjeljak i tijekom prijepodneva kiše i pljuskova bit će u većini krajeva zemlje, pritom će biti i izraženih pljuskova s grmljavinom praćenih obilnom oborinom i prolazno jakim vjetrom.</p><p>Iz DHMZ-a upozoravaju kako veće količine oborine u kratkom vremenu lokalno mogu uzrokovati pojave bujičnih i urbanih poplava, a u toj oborinskoj epizodi do kraja ponedjeljka može pasti i više od 50 milimetara kiše.</p><p>Nakon prolaska fronte, u drugom dijelu ponedjeljka vjetar će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni, najprije u unutrašnjosti, a do kraja dana i na Jadranu.</p><p>Sa sjevera će stići osjetno hladniji zrak s kojim će se temperatura zraka sniziti pa će od utorka biti osjetno svježije, osobito u unutrašnjosti gdje će najviša temperatura zraka biti uglavnom između 19 i 24 Celzija.</p><p>Na zapadu Hrvatske doći će do porasta naoblake, osobito u drugom dijelu dana uz mjestimice kišu, pljuskove i grmljavinu, te moguće nevere. Očekuju se i obilniji pljuskovi, ponajprije u unutrašnjosti Istre i na riječkom području.</p><p>U Dalmaciji se temperatura danas ipak neće mijenjati. Noću i ujutro često vrlo toplo zbog juga, a zatim vruće, pogotovo u Zagori, gdje se očekuje i do 35 stupnjeva. Od sredine dana očekuje se više oblaka na sjevernom dijelu Dalmacije. Na južnom Jadranu u nedjelju kao i u subotu - mnogo sunca, umjereno i jako jugo, noću većinom vrlo toplo, a danju vruće.</p><p>- U ovom ljetnom dijelu godine u kontinentalnom području zemlje je maksimalna količina padalina. U Zagrebu se može očekivati oko 30 litara kiše. Ono što treba naglasiti su klimatske promjene. Naime, moramo imati na umu da se zbog povećanja temperature događaju nepravilnosti pa ćemo imati intenzivnija kišna, ali svakako i sušna razdoblja. Mislim da to zaboravljamo, ali klimatske promjene jako utječu na sve procese na zemlji - rekao je dr. Pandžić. </p>