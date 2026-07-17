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SKAKAO IZ AVIONA...

Padobranac poginuo u Sloveniji

Piše 24sata,
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Padobranac poginuo u Sloveniji
Foto: 24sata
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Na mjesto nesreće odmah su stigle hitne službe, pokušale su spasiti osobu, ali ozljede su bile preteške...

Padobranac je poginuo prilikom skoka iz zrakoplova u Sloveniji. Do nesreće je došlo u petak poslijepodne u naselju Šentvid pri Stični, javlja 24ur.

Slovenska Uprava za zaštitu i spašavanje objavila je kako je do nesreće došlo oko 15:30 prilikom sportsko-rekreativnih i adrenalinskih aktivnosti.

Nije poznato što je izazvalo ovu tragediju, prema neslužbenim informacijama padobranac je prilikom skoka imao problema s padobranom...

Na mjesto nesreće odmah su stigle hitne službe, pokušale su spasiti osobu, ali ozljede su bile preteške...

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