Padobranac poginuo u Sloveniji

Padobranac je poginuo prilikom skoka iz zrakoplova u Sloveniji. Do nesreće je došlo u petak poslijepodne u naselju Šentvid pri Stični, javlja 24ur.

Slovenska Uprava za zaštitu i spašavanje objavila je kako je do nesreće došlo oko 15:30 prilikom sportsko-rekreativnih i adrenalinskih aktivnosti.

Nije poznato što je izazvalo ovu tragediju, prema neslužbenim informacijama padobranac je prilikom skoka imao problema s padobranom...

Na mjesto nesreće odmah su stigle hitne službe, pokušale su spasiti osobu, ali ozljede su bile preteške...