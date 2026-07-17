Na mjesto nesreće odmah su stigle hitne službe, pokušale su spasiti osobu, ali ozljede su bile preteške...
SKAKAO IZ AVIONA...
Padobranac poginuo u Sloveniji
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Padobranac je poginuo prilikom skoka iz zrakoplova u Sloveniji. Do nesreće je došlo u petak poslijepodne u naselju Šentvid pri Stični, javlja 24ur.
Slovenska Uprava za zaštitu i spašavanje objavila je kako je do nesreće došlo oko 15:30 prilikom sportsko-rekreativnih i adrenalinskih aktivnosti.
Nije poznato što je izazvalo ovu tragediju, prema neslužbenim informacijama padobranac je prilikom skoka imao problema s padobranom...
Na mjesto nesreće odmah su stigle hitne službe, pokušale su spasiti osobu, ali ozljede su bile preteške...
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