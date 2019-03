Padre 007: Svećenik u Belom Manastiru spriječio pljačkaša

Pitao sam ga treba li mu pomoć. Rekao je da se došao pomoliti i kupiti Glas Koncila. Ušao sam u Crkvu i vidio obijene lokote na škrabicama, kaže nam belomanastirski župnik don Josip Kajić.

U crkvi u Belome Manastiru u tijeku su radovi, a muškarac (37) to je iskoristio i odlučio ukrasti novac iz škrabica. U crkvu je ušao u srijedu ujutro, obio lokote na škrabicama i ukrao više od tisuću kuna. No don Josip Kajić ga je zaustavio.

- S majstorom sam krenuo u crkvu kako bih se dogovorio o radovima u unutrašnjosti. Kad smo izašli, vidio sam nepoznatog muškaraca kako izlazi iz crkve - kaže don Kajić. Dodaje da mu je bio sumnjiv pa ga je zaustavio.

- Pitao sam ga treba li mu pomoć, no rekao je da se došao pomoliti i kupiti Glas Koncila. Otišao je, a ja sam ušao u crkvu. Vidio sam obijene lokote na škrabicama. Izašao sam iz crkve i vidio istog muškarca od malo prije kako prelazi cestu - rekao je don Kajić. Dodaje da je potom sjeo u automobil i krenuo za drskim lopovom.

- Sustigao sam ga i upitao kako može krasti u crkvi. Rekao sam mu da vrati novac ili ću pozvati policiju. Rekao mi je da će vratiti ukradeni novac. Vratili smo se, a on je vratio novac. No vidio sam da je veći dio zadržao kod sebe. Rekao sam mu da vrati sav novac, a on je onda pobjegao - kaže Kajkić. Dodaje da je crkva uvijek otvorena svim ljudima, a da sad zbog ovakvih drskih lopova mora zaključavati vrata. Policija je ipak na kraju uhvatila lopova te ga osumnjičila da je napravio kazneno djelo teška krađa. Priopćili su da je 37-godišnjak iskoristio nepažnju svećenika i provalio u posude za skupljanje priloga u crkvi u Belome Manastiru. Ukrao je ukupno nekoliko tisuća kuna. Nadležnom državnom odvjetništvu policija je podnijela posebno izvješće.

Tema: Hrvatska