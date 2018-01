Pahor: Napetosti sa Zagrebom riješiti strpljivim dijalogom

Slovenski predsjednik Borut Pahor izjavio je u četvrtak da bi hrvatska vlada u Ljubljanu i Bruxelles, formalnim ili neformalnim kanalima, trebala poslati znak da pristaje na arbitražnu presudu, a to bi moglo smiriti sadašnje napetosti i donijeti konačni dogovor o provedbi presude.

"Pitanje primjene arbitražne presude po mom je sudu rješivo uz strpljiv dijalog i ako Zagreb što prije pošalje poruku da granicu koja je presudom definirana kao konačno rješenje prihvaća", kazao je Pahor u govoru slovenskim diplomatima na Brdu kod Kranja, okupljenima na dvodnevnom redovnom savjetovanju.

Pahor je objasnio da bi po njegovoj procjeni takvu poruku hrvatska vlada preko kredibilnog izvora bilo službenim ili neslužbenim kanalom trebala poslati u Ljubljanu i Bruxelles, što bi onda, po njegovim riječima, omogućilo sporazum obiju vlada o konačnom razgraničenju.

U tome bi bila poželjna i aktivnija uloga Europska komisije, kazao je slovenski predsjednik.

Dodao je da će takva biti njegova glavna poruka čelnicima EU-a i NATO-a s kojima se, kako je predviđeno, susreće u Bruxellesu početkom idućeg tjedna na prvom odlasku u inozemstvo od svog nedavnog reizbora na mjesto predsjednika države.

"Mišljenja sam da bi bilo korisno da se u napor za implementaciju granice aktivnije uključi Europska komisija koja je na određeni način i kumovala arbitražnom sporazumu, kazao je slovenski predsjednik koji je 2009. supotpisao arbitražni sporazum u ime Slovenije.

Slovenija je tada iznošenjem graničnog prijepora pred ad-hoc arbitražu tada bila uvjetovala pristanak na nastavak hrvatskih pristupnih pregovora s Europskom unijom.

"Za poboljšanje političke atmosfere s Hrvatskom i miran način primjene presude bilo bi korisno da susjedna država on the record ili off the record, službeno ili neslužbeno, što prije pošalje poruku da je odluka arbitražnog suda i za nju obvezujuća te da želi dijalog o načinu sporazumne implementacije", rekao je.

Ocijenio je da bi takav postupak Hrvatske jako rasteretio sadašnji pritisak stvoren nakon isteka šestomjesečnog roka za provedbu arbitraže.

"Takva poruka mora iz vjerodostojnog izvora u Zagrebu biti poslana istodobno u Ljubljanu i u Bruxelles", kazao je Pahor.