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APOKALIPSA

PAKAO KRAJ ATENE Vatrenu buktinju širi orkanski vjetar, plamen progutao stotine kuća

Veliki šumski požar koji je u petak buknuo u području Porto Germeno, zapadno od grčke prijestolnice, prerastao je u megapožar. Zbog nekontroliranog širenja vatre potpomognutog orkanskim vjetrom, vlasti su stoga naredile hitnu evakuaciju nekoliko naselja, uključujući Krio Pigadi.
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Wildfire in Krio Pigadi
Plamen se širi nevjerojatnom brzinom zbog olujnog vjetra koji puše brzinom i do 130 kilometara na sat, što iznimno otežava gašenje. Zbog snažnog vjetra vatrogasci su se na nekim dijelovima bojišnice morali povući. Zamjenik glasnogovornika vatrogasne službe, Yiannis Artopios, potvrdio je složenost situacije. | Foto: Louisa Gouliamaki
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Plamen se širi nevjerojatnom brzinom zbog olujnog vjetra koji puše brzinom i do 130 kilometara na sat, što iznimno otežava gašenje. Zbog snažnog vjetra vatrogasci su se na nekim dijelovima bojišnice morali povući. Zamjenik glasnogovornika vatrogasne službe, Yiannis Artopios, potvrdio je složenost situacije. | Foto: Louisa Gouliamaki
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