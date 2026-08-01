PAKAO KRAJ ATENE Vatrenu buktinju širi orkanski vjetar, plamen progutao stotine kuća
Veliki šumski požar koji je u petak buknuo u području Porto Germeno, zapadno od grčke prijestolnice, prerastao je u megapožar. Zbog nekontroliranog širenja vatre potpomognutog orkanskim vjetrom, vlasti su stoga naredile hitnu evakuaciju nekoliko naselja, uključujući Krio Pigadi.
Plamen se širi nevjerojatnom brzinom zbog olujnog vjetra koji puše brzinom i do 130 kilometara na sat, što iznimno otežava gašenje. Zbog snažnog vjetra vatrogasci su se na nekim dijelovima bojišnice morali povući. Zamjenik glasnogovornika vatrogasne službe, Yiannis Artopios, potvrdio je složenost situacije. | Foto: Louisa Gouliamaki