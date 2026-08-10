Pakao na zemlji. Temperature idu do 38 stupnjeva. Evo kada bi se Hrvatska mogla rashladiti

U Hrvatskoj će u ponedjeljak biti pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće, a najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Uz dnevni razvoj oblaka poslijepodne je poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar će biti većinom slab, a na obali će od sredine dana puhati i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Foto: DHMZ

Rashlađenje

Utorak će također obilovati suncem, no poslijepodne su mogući pljuskovi na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i na krajnjem zapadu uz granicu sa Slovenijom, piše N1.

U srijedu će uglavnom prevladavati sunčano, vruće i vrlo vruće te suho.

U drugom dijelu tjedna i za vikend stabilno, vruće i vrlo vruće. Toplinski val se nastavlja. Tek bi naredni tjedan kolovoza mogao donijeti osvježenje i novu jaču promjenu vremena, tako u ovim trenucima ukazuju prognostički materijali.