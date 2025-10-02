Pakao u Gazi: Izgubila blizance, sin joj je nestao u ratu, sad traži spas za kćer koja boluje od raka

Nancy Abu Matroud, 22-godišnja Palestinka, već je izgubila troje djece u gotovo dvogodišnjem ratu u Gazi. Sada se bori za jedino preostalo, dvogodišnju kćer Etru, koja boluje od raka i ostala je bez ključne medicinske skrbi.

Dječja bolnica u kojoj se liječila zatvorena je prošlog mjeseca tijekom najnovije izraelske ofenzive na grad Gazu. Njezina priča sažima smrtonosnu mješavinu bolesti, raseljenosti, nedostatka medicinske skrbi i gladi koja pogađa gotovo svaku obitelj u enklavi, stavljajući nezamisliv teret na najranjivije, djecu i trudnice.

- Samo tražimo sklonište. Ne želim izgubiti kćer koju još imam - rekla je Nancy.

Tragedija obitelji započela je bijegom od izraelskog bombardiranja. Nancy, tada u šestom mjesecu trudnoće s blizancima, hodala je tri dana sa suprugom i malenom Etrom kako bi stigli do središnjeg dijela Pojasa Gaze. Nedugo nakon što su stigli u područje Al Nuwairi, iscrpljena i pod golemim stresom, dobila je trudove. Vodenjak joj je puknuo i rodila je prerano.

Jedan od blizanaca preminuo je u bolnici Al-Awda u obližnjem Nuseiratu. Drugo dijete hitno je prebačeno na odjel za dojenčad u bolnici Mučenika Al-Aqsa. No, nada je kratko trajala.

- Nakon dva dana, i drugo je dijete umrlo - potvrdio je glasnogovornik bolnice Khalil al-Daqran.

Nancy i njezin suprug Faraj uspjeli su svojoj djeci dati imena prije nego što su ih izgubili.

- Dala sam im imena, dječaku i djevojčici - rekla je slomljena majka. Nazvala ih je Mahmoud i Farida. Gubitak blizanaca bio je još jedan udarac nakon što je njezin četverogodišnji sin iz prethodnog braka nestao na samom početku rata.

Sustav na koljenima: 'Nema dovoljno inkubatora'

Prerano rođene bebe iznimno su osjetljive na ratne uvjete, a njihova smrt izravna je posljedica kolapsa zdravstvenog sustava u Gazi. Prema Jonathanu Crickxu, glasnogovorniku UNICEF-a za Palestinu, bolnicama nedostaje osnovna oprema za preživljavanje nedonoščadi.

- Bilježimo porast broja prijevremeno rođenih beba. Inkubatori potrebni da se bebe održe u zaštićenom okruženju, respiratori koji im pomažu u razvoju pluća... sva ta oprema danas nije dostupna u dovoljnim količinama u Pojasu Gaze - izjavio je Crickx za Reuters.

Zbog iscrpljenih resursa i neprestanog granatiranja, bolnice su prisiljene zatvarati svoja vrata. Od 35 bolnica u enklavi, samo ih 14 radi, i to djelomično. S druge strane, izraelska vojska tvrdi da u suradnji s međunarodnim humanitarnim organizacijama poduzima korake kako bi omogućila pružanje medicinske skrbi.

Dok se bore s gubitkom, Nancy i njezin 53-godišnji suprug Faraj al-Ghalayini sada strahuju za život dvogodišnje Etre. Njihov privremeni dom je ulica, gdje otac na vatri od grančica podgrijava konzervu slanutka za svoju bolesnu kćer. Kovrčava djevojčica sjedi na deki uz cestu u prljavoj prugastoj majici i igra se krpenom lutkom, nesvjesna drame koja se odvija oko nje.

Etrino liječenje od raka naglo je prekinuto. Specijalizirana pedijatrijska bolnica Al-Rantisi, jedina ustanova u Gazi s odjelom za dječju onkologiju, prisilno je zatvorena nakon opetovanih izraelskih napada u njezinoj blizini. Prema priopćenju organizacije Palestine Children's Relief Fund (PCRF), koja je vodila onkološki odjel, zatvaranje je bila mjera preživljavanja za pacijente i osoblje. U trenutku eskalacije, u bolnici se nalazilo 25 teško bolesne djece usred specijaliziranih terapija.

- Što smo mi krivi? Nemamo ništa s ovim. Što su naša djeca kriva? Bog mi je dao kćer, sada ima dvije godine, a čekao sam i ovo dvoje blizanaca. Ne znamo što da radimo, nitko ne pita za nas - pita se otac Faraj, gledajući u prazno.

Situaciju dodatno pogoršavaju glad i stalna raseljenost. Većina od 2,2 milijuna stanovnika enklave nekoliko je puta protjerana s jednog kraja Pojasa na drugi. Žene koje se sele bez odgovarajuće skrbi izložene su većem riziku od prijevremenog poroda, a pothranjenost samo pogoršava stanje. U kolovozu je globalna organizacija za praćenje gladi IPC proglasila stanje gladi u gradu Gazi.

UNICEF je samo tijekom kolovoza liječio 13.000 djece mlađe od pet godina od akutne pothranjenosti. Napadi na zdravstveni sustav postali su sustavni, ciljaju se bolnice, medicinsko osoblje i vozila hitne pomoći, čime se pacijentima onemogućuje pristup skrbi.

Za obitelj Abu Matroud, budućnost je neizvjesna. Izgubili su dom, sin im je nestao, blizanci su umrli, a njihova jedina preostala kći bori se s teškom bolešću bez pristupa liječenju. U svijetu koji kao da ih je zaboravio, njihova jedina želja svedena je na puko preživljavanje.