Pakao u hit ljetovalištu: Oluja uništila avione, više ozlijeđenih

Najmanje 12 ljudi je ozlijeđeno kada je peti tornado u protekla četiri dana zahvatio Antaliju na jugu Turske. Vjetar je prevrtao autobuse i oštetio zrakoplove na aerodromu.

