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OSVJEŽENJE KRAJEM TJEDNA

'PAKAO' U HRVATSKOJ Prvi put ovog ljeta su izmjerili 40°C: Evo gdje je najgore i kada stiže spas

Piše Iva Tomas,
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'PAKAO' U HRVATSKOJ Prvi put ovog ljeta su izmjerili 40°C: Evo gdje je najgore i kada stiže spas
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DHMZ je za četvrtak najavio sunčano i vrlo vruće vrijeme, no tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti Istre, Dalmacije i Gorske Hrvatske moguć je jači razvoj oblaka uz lokalne pljuskove i grmljavinu

Hrvatska je u četvrtak prvi put ovog ljeta dosegnula 40 Celzija. Na vrhuncu toplinskog vala koji traje već dva tjedna, točno 40,0 °C izmjereno je u 17 sati na mjernoj postaji Osijek-aerodrom, pokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda. Uz temperaturu od 40 stupnjeva, tlak zraka iznosio je 1011,4 hPa, a relativna vlažnost zraka svega 20 posto.

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Vrlo vruće bilo je i u ostatku Slavonije. U Gradištu i na postaji Osijek-Čepin izmjereno je 38,0 °C, dok je Slavonski Brod bio na 37,9 °C. U Zagrebu je na postaji Maksimir izmjereno 36,7 °C, dok je najugodnije bilo u Opatiji, gdje je temperatura iznosila 30,5 °C. Još ranije tijekom dana, u 15 sati, najtoplije je bilo u Valpovu i na zagrebačkom Griču, gdje je izmjereno 38,8 °C.

DHMZ je za četvrtak najavio sunčano i vrlo vruće vrijeme, no tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti Istre, Dalmacije i Gorske Hrvatske moguć je jači razvoj oblaka uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Dugo očekivana promjena vremena stiže u petak. Vrijeme će biti nestabilnije, uz više oblaka, povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji.

Foto: DHMZ
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Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverni te sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura. Podno Velebita mogući su i olujni udari, dok će u Dalmaciji poslijepodne zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Iako stiže osvježenje, temperature će i dalje ostati visoke. Jutarnje će se kretati između 18 i 23 °C, na Jadranu od 23 do 28 °C, dok će dnevne dosezati 28 do 33 °C, a na istoku zemlje i uz obalu 34 do 37 °C.

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Komentari 19
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