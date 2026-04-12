PROPALI PREGOVORI

Pakistan: Nastavit ćemo i dalje posredovati u pregovorima

Piše HINA,
Foto: WASEEM KHAN

Pregovori, održani u Islamabadu s pakistanskim dužnosnicima kao posrednicima, počeli su u subotu, ali su završili bez dogovora

Pakistan će i dalje posredovati u mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, izjavio je u nedjelju ministar vanjskih poslova Išak Dar, navodi novinska agencija dpa.

Pregovori, održani u Islamabadu s pakistanskim dužnosnicima kao posrednicima, počeli su u subotu, ali su završili bez dogovora.

- Pakistan je imao, a imat će i ubuduće, ulogu u posredovanju angažmana i dijaloga između Islamske Republike Irana i Sjedinjenih Američkih Država u danima koji dolaze - rekao je Dar u izjavi.

- Nužno je da strane nastave poštovati svoju obavezu prekida vatre - dodao je.

- Nadamo se da će dvije strane nastaviti u pozitivnom duhu kako bi se postigle trajni mir i prosperitet za cijelu regiju i šire - rekao je.

'Čulo se kao eksplozija!' Težak sudar BMW-a i Tesle u Zagrebu
ODJEKNULO DILJEM GRADA

'Čulo se kao eksplozija!' Težak sudar BMW-a i Tesle u Zagrebu

Automobili su se sudarili na Aveniji V. Holjevca, prije Mosta slobode, a stravičan sudar odjeknuo je Zagrebom kao eksplozija
Istraga 'Pavlekovog' popisa: 15 ljudi će biti pozvano u Uskok, među njima i skijaške zvijezde
USKOK NA SKIJANJU

Istraga 'Pavlekovog' popisa: 15 ljudi će biti pozvano u Uskok, među njima i skijaške zvijezde

Na Pavlekovu popisu za navodne isplate su Blažičko, Mila Horvat, voditelj skijališta. I to, prema Erorovom iskazu, nije jedini popis
Strava iz Mlađanovih bilježnica: 'Lomio bih im kosti i rezao joj uho dok na drugo šapćem...'
ZASTRAŠUJUĆI ZAPISI

Strava iz Mlađanovih bilježnica: 'Lomio bih im kosti i rezao joj uho dok na drugo šapćem...'

Trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu oduzete su tri bilježnice A4 formata, nekoliko bilježnica A5 formata, notesi, fascikl, registrator... Novi broj tejdnika Express otkriva što sve piše u njegovim bilješkama!

