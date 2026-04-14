BEZ DOGOVORA

Pakistan priprema nove pregovore između Irana i SAD-a

Piše HINA,
Foto: Raghed Waked

Pakistan radi na organizaciji novog kruga pregovora između Irana i SAD-a, nakon što su pregovori o okončanju rata na Bliskom istoku tijekom vikenda završili bez dogovora

Pakistan želi što prije biti domaćin novih pregovora, rekli su pakistanski diplomati u utorak za dpa. Kina, Egipat, Saudijska Arabija i Turska također su u kontaktu s Teheranom i Washingtonom, nakon što su te četiri zemlje predložile novi krug pregovora u Islamabadu ovoga tjedna, dodali su diplomati. Kina, koja se smatra bliskim saveznikom Teherana, savjetovala je Iran da pristane na daljnje pregovore, navode izvori.

Zasad nema službene potvrde ni s jedne strane.

Visoki američki i iranski dužnosnici tijekom vikenda sastali su se u Pakistanu na najvišoj razini izravnih pregovora u posljednjih nekoliko desetljeća. Razgovori nisu uspjeli definirati plan za razdoblje nakon isteka trenutačnog dvotjednog prekida vatre.

Nakon objave neuspjeha pregovora o svršetku rata na Bliskom istoku Teheran je u nedjelju poručio da "nitko nije očekivao" da će Sjedinjene Države i Iran postići dogovor u prvom krugu pregovora, prema glasnogovorniku iranskog ministarstva vanjskih poslova.

"Od samog početka bilo je jasno da ne bismo trebali očekivati ​​postizanje dogovora u jednom krugu (pregovora). Nitko to nije očekivao", rekao je Esmail Bagei iranskoj državnoj televiziji, opisujući atmosferu kao sumnjičavu i punu nepovjerenja.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova također je izrazio uvjerenje da će se "kontakti s Pakistanom, kao i s našim drugim prijateljima u regiji, nastaviti".

Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance, koji je predvodio američko izaslanstvo u Pakistanu na pregovorima, napustio je zemlju u nedjelju ujutro nakon što je objavio da nije postignut mirovni dogovor.

Potvrđujući kraj pregovora, Iran je njihov neuspjeh pripisao "nerazumnim zahtjevima" Sjedinjenih Država, prema iranskoj državnoj televiziji.

Bagei je naveo "složenost pitanja i uvjeta pregovora".

„Tijekom ovog kruga dodane su nove teme, uključujući Hormuški tjesnac i regionalna pitanja, svaka sa svojim specifičnim uvjetima i razmatranjima“, dodao je. 

Američki potpredsjednik J.D. Vance u ponedjeljak je u razgovoru za Fox News rekao da je SAD postigao velik napredak u pregovorima s Iranom. 

Upitan slijede li novi pregovori, Vance je rekao da je sad lopta na iranskom terenu. 

Dodao je da SAD očekuje napredak po pitanju otvaranja Hormuškog tjesnaca, upozoravajući da će se pregovori promijeniti ako Teheran ne promijeni stav o tom pitanju. 

