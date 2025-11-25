Pakistanci krijumčarili migrante u Hrvatsku, uhićeni kod Bihaća

Tijekom pretrage objekata na tri lokacije kojima su se koristile uhićene osobe pronađeno je i 50 ilegalnih migranata, potvrdili su iz sjedišta Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) čiji su pripadnici u ponedjeljak i proveli raciju po nalogu Suda BiH.

Tijekom istrage koja je prethodila uhićenjima utvrđeno je da je su pripadnici ove kriminalne skupine u zadnjih mjesec dana u Hrvatsku prokrijumčarili više od 300 migranata.

Trenutačno se utvrđuje ukupni broja prokrijumčarenih osoba a u Tužiteljstvu BiH koje vodi istragu pretpostavljaju kako ih je bilo znatni više.

Ovu operativnu akcija pod nazivom "Vega" SIPA je provela u suradnji sa pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova Unsko-sanskog županije i Službe za poslove sa strancima BiH.