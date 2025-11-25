Obavijesti

News

Komentari 0
OPERACIJA 'VEGA'

Pakistanci krijumčarili migrante u Hrvatsku, uhićeni kod Bihaća

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pakistanci krijumčarili migrante u Hrvatsku, uhićeni kod Bihaća
Banja Luka: Jedan od trojice uhapšenih Banjalučana zbog sumnje za prevaru jedne banke u centru Banja Luke | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Šest osoba od kojih su četiri državljani Pakistana uhitila je policija na području Bihaća pod sumnjom da su pripadnici organizirane kriminalne skupine koja je krijumčarila migrante u Hrvatsku, potvrđeno je u utorak

Tijekom pretrage objekata na tri lokacije kojima su se koristile uhićene osobe pronađeno je i 50 ilegalnih migranata, potvrdili su iz sjedišta Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) čiji su pripadnici u ponedjeljak i proveli raciju po nalogu Suda BiH.

Tijekom istrage koja je prethodila uhićenjima utvrđeno je da je su pripadnici ove kriminalne skupine u zadnjih mjesec dana u Hrvatsku prokrijumčarili više od 300 migranata.

Trenutačno se utvrđuje ukupni broja prokrijumčarenih osoba a u Tužiteljstvu BiH koje vodi istragu pretpostavljaju kako ih je bilo znatni više.

NEZAKONITE MIGRACIJE Ukrajinac krijumčario migrante preko hrvatske granice: Uhvatili ga kod Topuskog, u pritvoru je!
Ukrajinac krijumčario migrante preko hrvatske granice: Uhvatili ga kod Topuskog, u pritvoru je!

Ovu operativnu akcija pod nazivom "Vega" SIPA je provela u suradnji sa pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova Unsko-sanskog županije i Službe za poslove sa strancima BiH.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
IZVOR BLIZAK OBITELJI:

'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'

Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti
Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta
NOVO POSKUPLJENJE

Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta

Naknada je jedna od onih koje se ne mogu izbjeći i plaća se svake godine pri tehničkom pregledu automobila koji je već ranije poskupio. Prosječno je poskupljenje 47 eura za osobna vozila: Moramo održavati naše ceste
DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!
OVO SU JUNACI S REBRA

DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!

Tijekom carskog reza liječnici su porodili samo glavu, vrat i dio prsnog koša bebe, dok je ostatak tijela ostao u maternici kako bi dijete i dalje primalo kisik putem posteljice.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025