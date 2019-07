'Pakleni dan': Temperature idu do 38°C, svježije tek u srijedu

Za sjeverozapadnu Hrvatsku danas je proglašena velika opasnost od toplinskog vala. Prema najnovijoj prognozi, najviša temperatura očekuje se u Glini - 38 stupnjeva Celzijusa, u Karlovcu 37 dok će u Zagrebu biti tek stupanj ili dva manje. Gotovo jednako vruće bit će i u Sisku, Varaždinu, Kninu...

Temperature između 31 i 33 stupnja očekuju se na istoku Hrvatske, a slično će biti i uz more. Toplinski val sutra i prekosutra će se sa sjeverozapada zemlje proširiti na Jadran.

Za sjeverozapad Hrvatske danas je na snazi narančasto upozorenje:

- Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi.

Bit će vrlo vruće

Kako prognozira DHMZ, danas će u Hrvatskoj prevladavati pretežno vedro i vruće, na kopnu mjestimice i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 31 i 36 °C.

Sutra većinom sunčano, osobito na Jadranu. Na kopnu potkraj dana i u noći na srijedu lokalno pljuskovi i grmljavina, ponajprije na sjeverozapadu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu navečer bura koja će jačati. Minimalna temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu i do 26, a maksimalna uglavnom između 30 i 35 °C.

Od srijede u kopnene krajeve stiže osvježenje pa će se temperature spustiti čak i ispod 30 stupnjeva. Na moru će ostati vruće sve do četvrtka kada se i tamo očekuje pad temperature zraka.

Moguća je nesanica, iscrpljenost...

Biometeorološke prilike će se zbog vrućine pogoršati u odnosu na prethodni dan u većem dijelu zemlje, a najviše u središnjoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije. Meteoropati, kronični bolesnici, ali i manje osjetljive skupine ljudi će osjetiti pogoršanje općeg stanja. Moguća je nesanica, osjećaj iscrpljenosti, nervoza i loše raspoloženje kod mnogih ljudi, a veće tegobe osobito kod bolesnika od krvožilnih i srčanih bolesti i astmatičara. Preporuča se uzimanje dovoljno tekućine, lagana hrana, izbjegavanje većih napora i izlazaka u najtoplijem dijelu dana, zaštita od UV zračenja i učestalije odmaranje. Radnicima koji rade na otvorenom se preporuča dulji dnevni odmor ili rad organiziran samo u manje toplim dijelovima dana.

