'Pakleni' ulazak u srpanj: Na snazi je crveni meteoalarm! Temperature se penju do 36 °C!

Hrvatska je i dalje na udaru toplinskog vala. Temperature se ovih dana po Lijepoj našoj penju i blizu 40 stupnjeva Celzijevih, u utorak je za tri regije oglašen crveni meteoalarm koji označava da je vrijeme izuzetno opasno!

- Djelomice sunčano i danju većinom manje vruće. Uz više oblaka u prvom dijelu dana na zapadu lokalno kiša, uglavnom na sjevernom Jadranu i u obliku pljuskova s grmljavinom, moguće i izraženijih. Poslijepodne smanjenje naoblake, no još je ponegdje u unutrašnjosti moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 28 °C. Najviša dnevna od 28 do 32, na Jadranu od 31 do 36 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za utorak, 1. srpnja.

Foto: DHMZ

Za splitsku, riječku i dubrovačku regiju u utorak je na snazi crveni meteoalarm zbog iznimno visokih temperatura.

- Očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije - apeliraju iz DHMZ-a.

Za riječku regiju na snazi je i upozorenje zbog grmljavinskih nevremena. Za zagrebačku i riječku regiju na snazi je žuti alarm zbog visokih temperatura..

Foto: DHMZ

U srijedu bi trebalo biti nešto ugodnije, i dalje su na snazi meteoalarmi, ali više nema crvenog, najvišeg stupnja upozorenja...

