Pakleno ljeto ne staje: Oglasili su najviši stupanj upozorenja! Temperature se penju do 38 °C

Pakleni toplinski val se nastavlja. U većem dijelu Hrvatske i u srijedu su na snazi upozorenja zbog visokih temperatura, vrućine ne popuštaju... Meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) izdali su za srijedu crveno upozorenje za više regiju, uz poruku građanima da izbjegavaju boravak na suncu između 10 i 17 sati.

U srijedu nas očekuje sunčano i vruće vrijeme, a na Jadranu i vrlo vruće. U Dalmaciji će se tek nakratko pojaviti malo oblaka, ali rashlađenja neće biti.

Na moru će puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita ujutro s jakim udarima. Tijekom dana vjetar će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni, dok će u unutrašnjosti uglavnom biti tiho.

Jutra će biti topla, na kopnu od 14 do 18°C, a na Jadranu od 23 do 28°C. Najviše dnevne temperature penjat će se od 30 do 34°C, dok će se Jadran i unutrašnjost Dalmacije pržiti na 34 do 38°C.

Crveno upozorenje, koje označava da su vremenski uvjeti izuzetno opasni, na snazi je za splitsku, riječku, dubrovačku i kninsku regiju.

