'PAKLENO' VRUĆ VIKEND Bit će i do 35 °C, moguće je i nevrijeme

Hrvatsku u petak očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, a temperature će se u većini krajeva penjati i do 35 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

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Na kopnu je uz umjeren razvoj oblaka moguć poneki lokalni pljusak, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Ujutro će mjestimice još biti bure. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 29 do 34 °C.

Foto: DHMZ

Vruće vrijeme nastavit će se i u subotu. Prevladavat će sunčano, no poslijepodne i navečer, uz jači razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i u Gorskoj Hrvatskoj.

Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura bit će od 15 do 20 °C, na Jadranu između 20 i 25 °C. Dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 30 i 35 °C.

Foto: DHMZ

Prema prognozama meteorologa, u prvom dijelu nedjelje također će prevladavati sunčano vrijeme, a zatim se očekuje više nestabilnosti pa su na kopnu, osobito u središnjim predjelima, te mjestimice na sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom.

Foto: DHMZ

U ponedjeljak će biti barem djelomice sunčano uz mogućnost lokalnih pljuskova, dok će temperature ostati visoke. Na Jadranu će noći biti tople, ponegdje i vrlo tople.