'Pala' dva dilera u Dubrovniku: Našli su im 'speed', marihuanu

Nakon što su krajem prošlog tjedna policajci dubrovačko-neretvanske policije kod dvojice hrvatskih državljana pronašli veće količine amfetamina, marihuane i novca, daljim operativnim radom su kod 47-godišnjaka i 44-godišnjaka, također hrvatskih državljana, pronašli veću količinu droge koja je bila namijenjena daljoj preprodaji.

Droga je pronađena tijekom kontrole prometa u osobnom vozilu dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao stariji osumnjičenik, dok je mlađi bio na mjestu suvozača. U vozilu je uočena crna vreća za smeće u kojoj su se nalazila dva zasebna paketa. U jednom je bilo 509,9 grama amfetamina, a u drogom 515 grama marihuane, priopćila je policija.

Pronađena droga je uz potvrdu oduzeta, a dvojac uhićen i doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje kojim je utvrđena osnovana sumnja da su počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja dvojica osumnjičenih su, uz kaznene prijave, predani u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.