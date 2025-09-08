Pala francuska vlada! Bayrou izgubio povjerenje parlamenta

Francuski premijer François Bayrou izgubio je glasanje o povjerenju te je srušen s vlasti nakon što je u ponedjeljak izgubio glasanje o povjerenju u parlamentu, koje je sam inicirao. Potez je gurnuo drugu najveću europsku ekonomiju u još dublju političku krizu, ostavljajući predsjednika Emmanuela Macrona pred teškim zadatkom pronalaska petog premijera u manje od dvije godine.

Centristički političar François Bayrou (74) preuzeo je dužnost prije samo devet mjeseci s ciljem stabilizacije fragmentirane političke scene. Ipak, odlučio se na iznimno rizičan potez: pozvao je na glasanje o povjerenju kako bi pokušao osigurati podršku za svoj nepopularni plan ušteda od 44 milijarde eura. Cilj je bio obuzdati rastući javni dug, koji je dosegao 114% BDP-a, i proračunski deficit koji je gotovo dvostruko veći od gornje granice EU od 3%.

Foto: Abdul Saboor

Njegovo dramatično upozorenje zastupnicima – "Imate moć srušiti vladu, ali nemate moć izbrisati stvarnost" – nije urodilo plodom. Vlada je pala s 364 glasa protiv i 194 za, daleko premašivši prag od 280 glasova potrebnih za rušenje. Bayrou je tako platio cijenu političke pogrešne procjene, vjerujući da će parlamentarci podržati njegovu viziju fiskalne odgovornosti umjesto da iskoriste priliku za njegovo rušenje.

Trenutna nestabilnost izravna je posljedica šokantne odluke predsjednika Macrona da u lipnju 2024. raspiše prijevremene izbore. Isprovociran povijesnim uspjehom krajnje desne stranke Rassemblement National (Nacionalno okupljanje) Marine Le Pen na europskim izborima, Macron je raspustio parlament nadajući se da će ojačati svoj centristički blok.

Taj se gambl spektakularno izjalovio. Izbori su rezultirali fragmentiranim parlamentom bez jasne većine, otvarajući vrata eri političke paralize. Od tada se Francuska suočava s krizom vlade za krizom. Bayrou je treći premijer u samo 12 mjeseci koji je prisiljen na odlazak, nakon kratkotrajnih mandata Gabriela Attala i Michela Barniera, čime je Macronova domaća agenda praktički uništena.

Foto: ED JONES

Predsjednik Macron sada se suočava s iznimno suženim manevarskim prostorom. Može imenovati još jednog premijera iz svojih centrističkih ili konzervativnih redova, no to bi značilo ponavljanje strategije koja je već tri puta propala. Oporba s lijeva i desna već je najavila da će odmah srušiti svakog takvog kandidata.

Druga opcija je imenovanje umjerenog socijalista ili tehnokrata, no ni to ne jamči stabilnu većinu. Marine Le Pen glasno poziva na novo raspuštanje parlamenta, uvjerena da bi njezina stranka ostvarila još bolji rezultat. Macron se tome odupire, svjestan da bi novi izbori vjerojatno dodatno ojačali krajnju desnicu i njegovu poziciju učinili neodrživom.