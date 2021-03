Nakon ispitivanja pred Uskokom koje se odvijalo u ponedjeljak, predvečer je sudac istrage odredio istražni zatvor za trojicu osumnjičenih uhićenih u akciji dubrovačke policije sa 72 kilograma kokaina.

Na boravak iza rešetaka poslani su Oliver Čokara te Anđelko O. i Goran B. zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Uhićeni su dok su 'pretovarali' kokain iz kontejnera koji je u vlasništvu tvrtke bivše gradonačelnice Metkovića Katarine Ujdur, no kako je naglašeno u sjedištu PU dubrovačko-neretvanske, ta tvrtka nema veze s krijumčarenjem kokaina. Droga je bila skrivena u dijelu kontejnera kojim su u Luku Ploče iz Ekvadora stigle banane, a Goran i Anđelko su bili zaduženi za provaljivanje u kontejner te vađenje kokaina iz spremnika te potom iz kruga tvrtke, do automobila u kojem ih je čekao Čokara. On je pak trebao čuvati stražu i preko veze javljati ako bude kakvih problema...

Kako neslužbeno doznajemo, policija je nešto ranije dobila dojavu o sumnjivom teretu u kontejneru. Koliko zapravo imaju detaljnijih podataka u smislu ranijeg praćenja krijumčarenja 'bijeloga', tek će se vidjeti, no zasad je poznato da se prvoosumnjičeni branio šutnjom te da uhićenja ove trojice nemaju veze s organiziranom skupinom koja je 'pala' nešto ranije, također zbog šverca većih količina kokaina preko luke Ploče.

Dakle, riječ je o dvije kriminalne organizacije, smatraju na USKOK-u. Goran B. je inače priznao sve, odnosno onaj dio koji mu je bio poznat, barem je tako tvrdio tijekom iznošenja svoje obrane. Ukratko, da je angažiran za provalu u kontejner iz kojeg je trebao izvaditi predmete, no nikad mu nije bilo rečeno da je riječ o kokainu, to je shvatio tek tijekom cijele 'akcije'...

Tko je Oliver Čokara?

Oliver Čokara prije koju godinu se naveliko spominjao po domaćim portalima kao osoba koju je Zagrepčanka Radmila Vojnović označila kao jednog od glavnih krivaca za događaje u Držićevoj ulici u Zagrebu, optužujući ga da je paljevinama došao do vrijednih napuštenih nekretnina na mjestu kojih je 2013. godine na ime njegove supruge otvoren luksuzni hotel.

Više o ovoj temi pročitajte OVDJE.