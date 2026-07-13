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HEPOVAC SE NAGODIO

Pala još jedna nagodba! Josipa ex. Rimac nije došla na sud. Odvjetnik: Ona je u bolnici

Piše 24sata,
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Pala još jedna nagodba! Josipa ex. Rimac nije došla na sud. Odvjetnik: Ona je u bolnici
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Zagreb: Josipa Pleslić završila u bolnici te se nije pojavila na današnjoj raspravi | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Dujmić se nagodio na 10 mjeseci zatvora, što mu je zamijenjeno radom za opće dobro. Još uvijek radi u HEP-u, i to kao jedan od savjetnika, a danas je priznao da je sestri Josipe Pleslić sredio posao na neodređeno

Josipa je u bolnici, zbog želučanih tegoba, rekao je odvjetnik Josipe Pleslić, bivše Rimac koja se jutros nije pojavila na Županijskom sudu u Zagrebu, javlja Index.hr. Na tom sudu njoj i ostalima trebalo je početi suđenje za korupciju, namještanje državnih stručnih ispita, nezakonito zapošljavanje i dodjelu državnih potpora mimo pravila.

Na sudu se nije pojavio ni Dražen Prša, no njegova odvjetnica ne zna zašto se nije pojavio. Ipak, zastupnik USKOK-a predao je sudu sporazum koji je postignut sa Sašom Dujmićem, bivšim članom uprave HEP-a. 

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Dujmić se nagodio na 10 mjeseci zatvora, što mu je zamijenjeno radom za opće dobro. Još uvijek radi u HEP-u, i to kao jedan od savjetnika, a danas je priznao da je sestri Josipe Pleslić, bivše Rimac, sredio posao na neodređeno u šibenskoj Elektri.

Pleslić koja je tada bila državna tajnica, uvjerila je Dujmića da joj zaposli sestru Biserku Vujić u Elektri u Šibeniku. U tom trenutku u šibenskoj Elektri nije bilo otvorenih radnih mjesta.

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Na kraju, Pleslić je preko Dujmića sredila da se njezinoj sestri Biserki Vujić osigura ugovor na neodređeno. Dujmić je osobno, kako je priznao, dao suglasnost za zapošljavanje sestre tadašnje HDZ-ove državne tajnice.

Ovo je jedan od tri predmeta u kojima je Pleslić optužena, ali i jedini u kojem je optužnica potvrđena. S njom je optuženo još devet osoba. Na početku ih je bilo 26, ali većina ih je priznala krivnju i nagodila se s USKOK-om.

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