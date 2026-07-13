Pala još jedna nagodba! Josipa ex. Rimac nije došla na sud. Odvjetnik: Ona je u bolnici

Josipa je u bolnici, zbog želučanih tegoba, rekao je odvjetnik Josipe Pleslić, bivše Rimac koja se jutros nije pojavila na Županijskom sudu u Zagrebu, javlja Index.hr. Na tom sudu njoj i ostalima trebalo je početi suđenje za korupciju, namještanje državnih stručnih ispita, nezakonito zapošljavanje i dodjelu državnih potpora mimo pravila.

Na sudu se nije pojavio ni Dražen Prša, no njegova odvjetnica ne zna zašto se nije pojavio. Ipak, zastupnik USKOK-a predao je sudu sporazum koji je postignut sa Sašom Dujmićem, bivšim članom uprave HEP-a.

Dujmić se nagodio na 10 mjeseci zatvora, što mu je zamijenjeno radom za opće dobro. Još uvijek radi u HEP-u, i to kao jedan od savjetnika, a danas je priznao da je sestri Josipe Pleslić, bivše Rimac, sredio posao na neodređeno u šibenskoj Elektri.

Pleslić koja je tada bila državna tajnica, uvjerila je Dujmića da joj zaposli sestru Biserku Vujić u Elektri u Šibeniku. U tom trenutku u šibenskoj Elektri nije bilo otvorenih radnih mjesta.

Na kraju, Pleslić je preko Dujmića sredila da se njezinoj sestri Biserki Vujić osigura ugovor na neodređeno. Dujmić je osobno, kako je priznao, dao suglasnost za zapošljavanje sestre tadašnje HDZ-ove državne tajnice.

Ovo je jedan od tri predmeta u kojima je Pleslić optužena, ali i jedini u kojem je optužnica potvrđena. S njom je optuženo još devet osoba. Na početku ih je bilo 26, ali većina ih je priznala krivnju i nagodila se s USKOK-om.