Obavijesti

News

Komentari 7
'PALA' NARKO BANDA U SPLITU Digli optužnicu protiv 24 Hrvata i Slovenca: Evo kako su operirali

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 24sata

Uskok je podigao optužnicu protiv 24 Hrvata i jednog Slovenca

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv 24 hrvatska državljana (1985., 1984., 1982., 1980., 1975., 1989., 1964. 1994., 1986., 1991., 1983., 1989., 1986., 1989., 1994., 1994., 1989., 1992., 1987., 1994., 1984., 1985., 1982., 1984.) i jednog slovenskog državljanina (1993.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te poticanja na dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Optužnicom se I. i II. okr. stavlja na teret da su, u razdoblju od lipnja 2020. do lipnja 2021. godine na području Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, u cilju stjecanja nepripadne materijalne koristi za sebe i druge kontinuiranom nabavom heroina, kokaina, hašiša i droge konoplje te prijevozom, skladištenjem i daljnjom preprodajom droge na ilegalnom narko-tržištu, sukladno dogovoru, povezali u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike, kao i više drugih za sada nepoznatih osoba. Potom su okrivljenici, u okviru dogovorenog plana, ispunjavali namijenjene im zadaće radi ostvarenja cilja zločinačkog udruženja uspostavom cjelokupnog nabavnog i distribucijskog lanca trgovine drogom.

Tako su I. i II. okr. dogovorili nabavu, prijevoz i isporuku heroina, kokaina, hašiša i droge konoplje tzv. „skank“, amfetamina i droge MDMA koju su prema njihovim uputama za sada nepoznate osobe dopremale u Hrvatsku radi daljnje preprodaje. Nakon dopremanja droga je skrivana i skladištena kod I., III. i VIII. okr., da bi ju potom ostali okrivljenici preuzimali, sukladno svojim ulogama i prema uputama pakirali i preuzimali novce od kupljene droge. Pritom je XI. okr. drogu osobnim vozilima prevozila za unaprijed dogovorene novčane iznose u rasponu od 150,00 do 1.400,00 eura radi daljnje preprodaje na ilegalnom narko-tržištu i to, prema uputama I. okr., kupcima (IV. do VII. okr.), a prema uputama II. okr. kupcima (XII. do XIV., XVI. do XXIV. okr.), dok je XI. okr. nakon isporuke droge kupcima, također po uputi II. okr., preuzimala od njih novac i predavala ga XV. okr. koja je dijelom novca dobivenog prodajom droge plaćala dobavljače. 

Na opisani način je nabavljeno i preprodano najmanje sedam kilograma i 550 grama kokaina, 26 kilograma i 400 grama heroina, 10 kilograma i 500 grama amfetamina, 409 kilograma droge konoplje, 83 kilograma tzv. „skunka“, sedam kilograma hašiša i 6500 komada tableta MDMA, čime su si okrivljenici pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 1.773.400,00 eura, koju su međusobno podijelili sukladno njihovim ulogama.

Osim toga se II. okr. stavlja na teret da je, od 25. siječnja 2021. do 24. veljače 2021. u Zaprešiću, s ciljem izazivanja požara, u više navrata zatražio od za sada nepoznate osobe da zbog sukoba s jednom osobom zapali vozilo koje koristi. Nepoznata osoba je pristala na traženje II. okr. te je 24. veljače 2021. oko 01,00 sat na parkirališnom prostoru ispred ulaza u jednu stambenu zgradu zapalila navedeno vozilo, znajući da se požar može proširiti na druga parkirana vozila, što se i dogodilo jer je plamen zahvatio nekoliko drugih vozila, dok je daljnje širenje požara na druga parkirana vozila i stambeni objekt spriječeno hitnom intervencijom vatrogasaca.

Također se XI. okr. tereti da je, točno neutvrđenog dana, najkasnije 21. prosinca 2021. u Rijeci, u cilju stjecanja nepripadne materijalne koristi, jednoj osobi prodala najmanje 8 paketića droge konoplje ukupne težine 6,48 kilograma, koja droga je 22. prosinca 2021. pronađena kod te osobe.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026