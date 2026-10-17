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SAD SU FRENDOVI

LJIGAVO Trump ukinuo mnoge sankcije i carine protiv Rusije

Piše HINA,
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LJIGAVO Trump ukinuo mnoge sankcije i carine protiv Rusije
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Foto: Kevin Lamarque
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Uredba o ukidanju sankcija dolazi u trenutku pojačanih napetosti između SAD-a i Ukrajine, gdje Trump kritizira trenutnog predsjednika Zelenskog

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da ukida mnoge sankcije, ograničenja i carine vezane uz Rusiju, samo nekoliko dana prije nego što su trebale stupiti na snagu temeljem zakona koji je potpisao prošlog mjeseca. Trumpova izvršna uredba o tom ukidanju dolazi u trenutku kada on pokazuje sve veću naklonost prema Rusiji, dok istovremeno javno kritizira ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, sugerirajući čak da je Ukrajini potreban novi vođa.

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Sredinom rujna Trump je potpisao "Zakon Lindseyja O. Grahama o sankcioniranju Rusije i Irana iz 2026.” (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026).

Zakon, čiji je glavni zagovornik u Kongresu bio pokojni senator Lindsey Graham, predviđao je uvođenje carina u visini do 100 posto u roku od 30 dana na svu robu koja ulazi u SAD iz pet zemalja koje su najveći uvoznici ruske sirove nafte ili plina. Isto se odnosilo i na svaku zemlju koja je svjesno kupovala naftu ili plin 30 dana nakon stupanja zakona na snagu te na zemlje koje su se našle među pet najvećih pomagača Rusiji u izbjegavanju sankcija.

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- Podnio sam Kongresu potvrdu da je izdavanje ovakvog izuzeća u ovom trenutku u nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država - naveo je Trump u uredbi koju je u petak objavila Bijela kuća.

Zemlje poput Indije, koja je jedan od najvećih kupaca ruske nafte, izrazile su zabrinutost zbog ovog zakona o sankcijama protiv Rusije.

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Komentari 18
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