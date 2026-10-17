LJIGAVO Trump ukinuo mnoge sankcije i carine protiv Rusije

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da ukida mnoge sankcije, ograničenja i carine vezane uz Rusiju, samo nekoliko dana prije nego što su trebale stupiti na snagu temeljem zakona koji je potpisao prošlog mjeseca. Trumpova izvršna uredba o tom ukidanju dolazi u trenutku kada on pokazuje sve veću naklonost prema Rusiji, dok istovremeno javno kritizira ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, sugerirajući čak da je Ukrajini potreban novi vođa.

Sredinom rujna Trump je potpisao "Zakon Lindseyja O. Grahama o sankcioniranju Rusije i Irana iz 2026.” (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026).

Zakon, čiji je glavni zagovornik u Kongresu bio pokojni senator Lindsey Graham, predviđao je uvođenje carina u visini do 100 posto u roku od 30 dana na svu robu koja ulazi u SAD iz pet zemalja koje su najveći uvoznici ruske sirove nafte ili plina. Isto se odnosilo i na svaku zemlju koja je svjesno kupovala naftu ili plin 30 dana nakon stupanja zakona na snagu te na zemlje koje su se našle među pet najvećih pomagača Rusiji u izbjegavanju sankcija.

- Podnio sam Kongresu potvrdu da je izdavanje ovakvog izuzeća u ovom trenutku u nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država - naveo je Trump u uredbi koju je u petak objavila Bijela kuća.

Zemlje poput Indije, koja je jedan od najvećih kupaca ruske nafte, izrazile su zabrinutost zbog ovog zakona o sankcijama protiv Rusije.