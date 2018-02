Pala rekordna količina snijega: 'To nismo vidjeli pola stoljeća'

Moskva je tri dana bila na udaru ciklone koja je tom gradu donijela obilne snježne padaline. Mediji su sve nazvali "olujom stoljeća" jer je u samo 24 sata palo 43 centimetra snijega čime je srušen rekord star pola stoljeća.

More than one month's worth of snow fell in Moscow this weekend, causing rare school closures in the Russian capital. "The city is functioning as normal," one official says. https://t.co/VGwoT2iNTH pic.twitter.com/r9oBfesrb1