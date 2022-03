Paladina: Dinamika obnove će se intenzivirati, Tomašević: Imat ćemo sastanke svaki petak

Raspravljali smo o nekoliko vrlo konkretnih pitanja i o rješenjima. Dogovorili smo i konkretan način suradnje i komunikacije u narednom periodu, da ćemo se redovito sastajati i da ona tema koju smo na prethodnom sastanku raspravili na idućem bude riješena, poručio je ministar graditeljstva Ivan Paladina nakon prvog sastanka s gradonačelnikom Zagreba Tomislavom Tomaševićem.

Paladina: 'Definitivno će se dinamika obnove intenzivirati'

Paladina je, podsjetimo, prošlog tjedna zasjeo u ministarsku fotelju i odmah se uhvatio vrućeg krumpira - obnove. U subotu je bio i na sastanku Stožera u Petrinji gdje je zamolio građane da mu daju mjesec dana vremena da se upozna sa svime. Problem je što građani više nemaju vremena čekati na obnovu svojih domova i povratak u njih. U Zagrebu na to čekaju već točno dvije godine, a sad se čak pomiče i početak izgradnje prve zamjenske obiteljske kuće na travanj.

- Sigurno da takvom dinamikom naši sugrađani nisu zadovoljni, ali ćemo se mi u idućem periodu idućem periodu da tu dinamiku ubrzamo - rekao je Paladina i najavio kako će u travnju početi izgradnja nekoliko objekata te konstrukcija obnova i jedne višestambene zgrade.

- Definitivno će se u periodu koji je pred nama dinamika intenzivirati i počet će se vidjeti ono što građani od nas očekuju, a to je da se gradilišta otvaraju i da se završavaju. Jako me veseli što imamo isto mišljenje da je to naš zajednički izazov i da zajednički pristupamo rješavanju i dinamizaciji tog procesa - rekao je dodavši kako će kroz mjesec dana predstaviti i svoje planove.

Sastanci jednom tjedno

Tomašević je istaknuo kako je na sastanak u Ministarstvo poveo čitavu momčad.

- Jer smo htjeli strateški definirati neke teme vezano za obnovu i privatnih i javnih zgrada. Neke od tema o kojima smo razgovarali su bile dinamika obnove, povlačenja sredstava iz Fonda solidarnosti te o privremenom smještaju građana kojima tek kreće konstrukcijska obnova - naveo je Tomašević dodavši kako su se dotaknuli i teme vezane za odlagalište građevinskog materijala i da se to konačno operacionalizira.

Predstavnici Grada i Ministarstva će se sastajati, dodao je, jednom tjednom - svaki petak, a ministar i on kao gradonačelnik jednom do dva puta mjesečno. Podsjetio je i kako je Grad još prošle godine za sufinanciranje obnove privatnih objekata osigurao 80-ak milijuna kuna naglasivši kako taj iznos skoro uopće nije potrošen.

- Osigurali smo ove godine još 160 milijuna kuna i optimistični smo da će to konačno krenuti. Nadam se i da će Fond odluke donositi što brže i da se ljudi vrate u centar Grada jer što više vremena prođe, to će biti sv teže, a to će onda biti ozbiljan problem za cijeli Grad. Suradnja s Gradom nikad nije bila upitna pa neće biti ni sada i očekujem dobru suradnju s novim ministrom - poručio je.

Tomašević o padu letjelice: 'Nemamo još odgovore'

Vezano za pad drona kod studentskog doma Stjepan Radić u četvrtak kasno navečer, Tomašević je istaknuo kako tu gradske službe nemaju previše ingerencija te ponovio da očekuje odgovore kako je uopće moguće da se to dogodilo.

- Da vidimo što se uopće dogodilo obzirom da postoje kontradiktorne informacije o prirodi letjelice, što je imala, nije imala, koja je bila namjera, tko je njome upravljao... Ništa od tih odgovora još nemamo, a ključno je pitanje kako je moguće da usred rata u Europi vojna letjelica veličine poput borbenog aviona prijeđe tri države članice NATO-a i sruši se usred glavnog grada. Mene to zanima jer je to ozbiljno ugrozilo građane Zagreba - poručio je i ponovio kritiku na objave svjetskih medija koji izvještavaju da se letjelica srušila pored Zagreba.

- Ne, nije se srušila pored glavnog grada nego usred glavnog grada i ako to ne zahtijeva odgovore i od NATO članica i od NATO-a onda ne znam što zahtjeva. Volio bih vidjeti da se tako nešto desilo u nekom drugom glavnom gradu EU, mislim ne želim prejudicirati da bi na drugačiji način reagirali, ali to otvara pitanje kako se to moglo dogoditi jer se onda može dogoditi i u nekom drugom glavnom gradu - poručio je.

'Prorjeđivanje voznog reda privremena mjera zbog poremećaja na globalnoj razini'

Upitan za ZET-ove autobusne linije koje se prorjeđuju, Tomašević je istaknuo kako će ih biti nešto malo manje od 10 posto.

- Ali prorjeđivanje ne bi trebalo biti više od dvije do pet minuta. Neće biti ukidanja linija ni prorjeđivanja na neko duže vremensko razdoblje. I to je privremena mjera koja je prouzrokovana time što su se poremetili lanci nabave za dijelove koji su potrebni za vozila da bi ona bila tehnički ispravna - istaknuo je dodavši kako vjeruje da će se situacija brzo normalizirati.

- Može se razgovarati tu i o manjku ljudi u ZET-u i definitivno ćemo zapošljavati nove vozače, no primaran je razlog nabava dijelova i rokovi isporuke - rekao je.

'Pripremili smo paket pomoći za siromašne građane protiv energetskog siromaštva'

Na pitanje o energetskim mjerama na gradskoj razini, gradonačelnik je rekao kako se prvi put u povijesti u proračunu odvojio neki iznos za mjere pomoći siromašnim građanima.

- Za njih smo pripremili određene pakete, vidjet ćemo da li u rebalansu to možemo nekako i povećati s obzirom da nitko nije očekivao ovakav porast cijena energenata. No što se tiče sveobuhvatnijih mjera, to je ipak na razini države i pokušat ćemo sa svojim kapacitetima da se taj udar što manje osjeti među građanima, obrtnicima prije svega, a onda i poduzetnicima u Zagrebu - rekao je.