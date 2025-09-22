Obavijesti

RAT NA VRHUNCU PLUS+

Palestina u plamenu: 'Priznanja su simbolična, ali dok Izrael iza sebe ima SAD, rat neće završiti'

Piše Emirat Asipi,
Amnesty International upozorio je da priznanje Palestine može biti "prazna gesta" ako ga ne prate potezi, poput obustave izvoza oružja Izraelu, kažnjavanja odgovornih za ratne zločine i ukidanja blokade Gaze

Najmanje 30 Palestinaca ubijeno je od jutra u izraelskim napadima diljem Pojasa Gaze. Među pogođenim objektima su i dvije bolnice, dječja bolnica al-Rantisi i St. John Eye Hospital. Ministarstvo zdravstva tvrdi da Izrael sustavno uništava zdravstveni sustav u okviru politike genocida u Gazi.

