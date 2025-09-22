Amnesty International upozorio je da priznanje Palestine može biti "prazna gesta" ako ga ne prate potezi, poput obustave izvoza oružja Izraelu, kažnjavanja odgovornih za ratne zločine i ukidanja blokade Gaze
Palestina u plamenu: 'Priznanja su simbolična, ali dok Izrael iza sebe ima SAD, rat neće završiti'
Najmanje 30 Palestinaca ubijeno je od jutra u izraelskim napadima diljem Pojasa Gaze. Među pogođenim objektima su i dvije bolnice, dječja bolnica al-Rantisi i St. John Eye Hospital. Ministarstvo zdravstva tvrdi da Izrael sustavno uništava zdravstveni sustav u okviru politike genocida u Gazi.
