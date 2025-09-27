Obavijesti

OGLASILI SE I IZRAELCI

Palestina: 'U Pojasu Gaze je u subotu ubijeno više od 50 ljudi'

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ebrahim Hajjaj

Izraelske snage otkrile su brojne vrste oružja, među kojima protuoklopno oružje, rakete i eksploziv, stoji u izraelskom vojnom izvješću

Od jutros je u izraelskim napadima u Pojasu Gaze ubijena najmanje 51 osoba, od kojih u gradu Gazi, izvijestila je u subotu palestinska novinska agencija WAFA.

Izraelska vojska je izvijestila da su se vojne operacije protiv "lokalnih terorističkih organizacija" nastavile širom obalne regije, a ofenziva je u gradu Gazi produljena.

Izraelske snage otkrile su brojne vrste oružja, među kojima protuoklopno oružje, rakete i eksploziv, stoji u izraelskom vojnom izvješću.

"Eliminiran je niz terorista koji su predstavljali prijetnju vojnim trupama", piše u izvješću te se dodaje da su izraelske zračne snage napale oko 120 ciljeva, među kojima i vojne objekte i podzemnu terorističku infrastrukturu.

POVRATAK TAOCA Donald Trump: Mirovni sporazum o Gazi je vrlo blizu!
Donald Trump: Mirovni sporazum o Gazi je vrlo blizu!

Po podacima regionalnih zdravstvenim vlastima pod kontrolom Hamasa, od početka aktualnog rata u listopadu 2023. u Pojasu Gaze ubijeno je više od 65.900 ljudi.

Kako izvješćuje WAFA, većina žrtava su žene i djeca.

"Spomenuti broj žrtava je nepotpun, jer mnoge žrtve nakon napada ostaju zarobljene pod ruševinama pa je hitnoj pomoći i spasilačkim ekipama nemoguće doći do njih", stoji u objavi WAFA-e.

Rat je izbio nakon što su Hamas i ostale organizacije počinile masakr u Izraelu nad oko 1200 ljudi i otele više od 250 talaca.

