Palestinci lansirali dvije rakete iz Pojasa Gaze na Izrael: 'Ovo je odgovor na zločine neprijatelja'

Palestinska milicija Islamskog džihada ispalila je rakete iz Pojasa Gaze na Izrael gotovo dvije godine nakon početka rata u Gazi. Napad je bio "odgovor na zločine cionističkog neprijatelja protiv našeg naroda", priopćilo je vojno krilo terorističke organizacije, koja je već ranije ispaljivala rakete na Izrael.

Izraelska vojska izvijestila je u nedjelju ujutro da su dva projektila lansirana iz središnjeg dijela obalnog pojasa prema izraelskom teritoriju. Rekli su da je jednu raketu presrela protuzračna obrana, dok je druga pala na otvoreno područje.

Nedugo prije toga, u izraelskim pograničnim gradovima, kao i u gradu Netivotu, bilo je raketnih alarma.

Od početka rata u Gazi, Izrael je napadnut tisućama raketa iz Pojasa Gaze, ali ti su napadi sada postali znatno rjeđi.

Nakon napada pod vodstvom Hamasa na Izrael u listopadu 2023. u kojem je ubijeno 1200 ljudi, a 251 osoba oteta kao taoci, izraelska vojska počela je ofenzivu na Pojas Gaze. U zračnim i kopnenim napadima izraelska vojska razorila je enklavu i ubila oko 63. 000 ljudi, većinom civila, među kojima 19. 000 djece, prema palestinskim podacima koje priznaju Ujedinjeni narodi.