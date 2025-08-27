Palestinska šefica diplomacije stigla u Zagreb, Plenković najavio novu pomoć Gazi

Premijer Andrej Plenković u srijedu je primio palestinsku ministricu vanjskih poslova Varsen Agabekjan, pritom izrazivši zabrinutost zbog teške humanitarne krize u Gazi i najavivši novu hrvatsku pomoć Gazi vrijednu milijun eura. Agabekjan, palestinska ministrica vanjskih poslova i iseljeništva, prethodno je izlagala na konferenciji hrvatskih veleposlanika u NSK, ali novinarima nije bilo dopušteno slušati je niti im je bila dostupna za izjave.

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na platformi X napisao je da je ona govorila o humanitarnoj krizi u Gazi i situaciji na Bliskom istoku, pa je ponovio hrvatsku podršku humanitarnoj pomoći u Gazi, povratku talaca i rješenju s dvije države.

U NSK-u je bio predviđen bilateralni susret Grlića Radmana i Agabekjan, no on je iznenadno promijenjen u trilateralan susret u Banskim dvorima, gdje je ministricu iz redova kršćana armenskog podrijetla primio premijer Andrej Plenković.

On je na platformi X objavio da su razgovori bili usmjereni na humanitarnu situaciju u Gazi te na hrvatske i međunarodne napore u pronalaženju održivog političkog rješenja.

Plenković je pritom „izrazio je zabrinutost zbog teške humanitarne krize u Gazi te se snažno založio za trenutačan prekid vatre, oslobađanje svih talaca, zaštitu civila i neometanu dostavu pomoći ugroženom stanovništvu, osobito djeci”.

"Vlada ostaje dosljedna opredjeljenju za trajni mir i sigurnost, koji je moguće postići isključivo dvodržavnim rješenjem, u kojem bi Izrael i Palestina živjeli jedni pored drugih, u miru, sigurnosti i dostojanstvu, unutar međusobno i međunarodno priznatih granica. Zato podupiremo politički proces koji vodi tome cilju, u okviru Europske unije i šire međunarodne zajednice".

Premijer je podsjetio da je Hrvatska dosad osigurala gotovo tri milijuna eura humanitarne pomoći, uključujući milijun za djecu Gaze kroz UNICEF. Na susretu je najavljena dodatna pomoć od milijun eura.

Niz država od početka rata u Gazi priznalo je Palestinu, a još desetak najavilo je da će to učiniti na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda ovaj mjesec. Među njima su Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, San Marino, Australija, Kanada, Novi Zeland, Singapur i Malta.

Palestinska ministrica vanjskih poslova u ponedjeljak i utorak boravila je u službenom posjetu Sloveniji, zemlji koja je Palestinu priznala ovoga ljeta i jedna je od njezinih najvećih zagovornica u EU. Nakon sastanka sa slovenskom kolegicom Tanjom Fajon, novinarima je izjavila da očekuje da će se broj zemalja koje su priznale Palestinu povećati sa sadašnjih 149 na 160 do kraja rujna.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović snažno zagovara hrvatsko priznanje Palestine, ali vlada smatra da je prije priznanja potrebno dugoročno održivo političko rješenje s dvije države te osnaživanje onih političkih aktera koji su demokratski i mogu obnašati funkcionalnu vlast. Drugim riječima, po vladi priznanje ima smisla tek kad se može implementirati.