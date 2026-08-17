'Pali' rekordi toplinskih valova diljem Hrvatske, DHMZ objavio analizu: Evo gdje je bilo najgore

Ljeto 2026. ostat će zapamćeno po rekordno dugim toplinskim valovima. Prema preliminarnoj analizi DHMZ-a, čak šest od osam analiziranih meteoroloških postaja u Hrvatskoj ove je godine oborilo dosadašnje rekorde trajanja toplinskog vala, a Rijeka je prednjačila s čak 20 dana zaredom. Priopćenje Državnog hidrometeorološkog zavoda prenosimo u cijelosti:

Klimatolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) izradili su preliminarnu analizu toplinskih valova koji mogu djelovati na zdravlje, zabilježenih u razdoblju od 1. svibnja do 16. kolovoza 2026.

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Analiza je napravljena za osam glavnih meteoroloških postaja: Osijek, Zagreb-Maksimir, Karlovac, Gospić, Knin, Rijeka, Split-Marjan i Dubrovnik nakon toplinskog vala koji je trajao od 28. srpnja do 16. kolovoza i bio najdulji te prostorno najrašireniji ovog ljeta. Analizira se jesu li, prema izmjerenim minimalnim i maksimalnim temperaturama zraka, ispunjeni kriteriji za toplinski val koji može djelovati na zdravlje. Pritom se ne promatra samo najviša dnevna temperatura nego i najniža, odnosno koliko se zrak ohladi tijekom noći. Noćno hlađenje važno je jer smanjuje toplinsko opterećenje organizma i omogućuje oporavak od dnevne vrućine. Neprekinuti niz označava uzastopne dane tijekom kojih su kriteriji bili ispunjeni, neovisno o tome je li razina opasnosti bila umjerena, velika ili vrlo velika.

U razdoblju 1950. – 2025. najdulji neprekinuti niz s ispunjenim kriterijima za toplinski val na osam analiziranih postaja trajao je 17 dana, a zabilježen je na postaji Knin u kolovozu 2003. U 2026. taj je maksimum premašen na tri postaje: Rijeka, Split-Marjan i Knin. Najdulji ovogodišnji niz zabilježen je na postaji Rijeka, gdje su kriteriji bili ispunjeni 20 uzastopnih dana, od 28. srpnja do 16. kolovoza. Slijede Split-Marjan s 19 dana i Knin s 18 dana. Rezultati analize pokazuju i da je šest od osam analiziranih postaja u 2026. premašilo svoj dosadašnji rekord trajanja toplinskog vala. Novi rekordi zabilježeni su na postajama Rijeka, Split-Marjan, Knin, Dubrovnik, Gospić i Zagreb-Maksimir.

Analiza je pokazala i četiri nova rekorda trajanja vrlo velike opasnosti (crvena razina), i to na postajama Rijeka, Split-Marjan, Zagreb-Maksimir i Dubrovnik. Najdulje takvo razdoblje trajalo je 10 dana na postaji Rijeka, od 6. do 15. kolovoza. Izdvaja se Split-Marjan s 9 uzastopnih dana vrlo velike opasnosti krajem lipnja, 3 dana više od prethodnog rekorda na toj postaji.

Preliminarni zaključci:

· novi rekord najduljeg neprekinutog toplinskog vala: Rijeka 20 dana (premašen dosadašnji rekord od 17 dana zabilježen na postaji Knin 2003.)

· šest novih rekorda u trajanju toplinskog vala: Rijeka 20 dana, Split-Marjan 19 dana, Knin 18 dana, Dubrovnik 17 dana, Gospić 15 dana i Zagreb-Maksimir 10 dana.

· četiri nova rekorda trajanja toplinskog vala s vrlo velikom opasnošću za zdravlje: Rijeka 10 dana, Split-Marjan 9 dana, Dubrovnik 7 dana i Zagreb-Maksimir 6 dana

· od 31. srpnja do 6. kolovoza, tijekom sedam dana zaredom, toplinski val je zahvatio svih osam analiziranih postaja u Hrvatskoj

Slika 1. Preliminarna analiza toplinskih valova koji mogu djelovati na zdravlje od 1. svibnja do 16. kolovoza 2026. na osam meteoroloških postaja, prema izmjerenim minimalnim i maksimalnim temperaturama zraka. Boje i brojevi označavaju razinu opasnosti: 0 – nema opasnosti, 1 – umjerena, 2 – velika i 3 – vrlo velika opasnost. Niz uzastopnih žutih, narančastih ili crvenih polja pokazuje koliko su dana zaredom kriteriji bili ispunjeni, dok promjena boje pokazuje kako se tijekom tog razdoblja mijenjala razina opasnosti. Izvor: DHMZ

U analiziranom razdoblju izdvojila su se tri dulja ili prostorno raširenija razdoblja s ispunjenim kriterijima: od 18. lipnja do 4. srpnja, od 13. do 22. srpnja te od 28. srpnja do 16. kolovoza. Posljednje je bilo i prostorno najraširenije. Od 31. srpnja do 6. kolovoza kriteriji su sedam dana zaredom bili ispunjeni na svih osam analiziranih postaja. Nakon 12. kolovoza razina opasnosti postupno se smanjivala, a 17. kolovoza kriteriji više neće biti ispunjeni ni na jednoj od osam postaja.

Knin je ove godine s 18 dana premašio svoj rekord od 17 dana iz kolovoza 2003., a Dubrovnik je sa 17 dana premašio svoj rekord od 16 dana iz kolovoza 2018. Osijek je s 9 dana ostao jedan dan ispod rekorda od 10 dana iz 2024., a Karlovac sa 7 dana jedan dan ispod rekorda od 8 dana iz razdoblja od kraja lipnja do početka srpnja 1950.

Šest novih rekorda trajanja toplinskog vala

Najdulji neprekinuti niz s ispunjenim kriterijima za toplinski val koji može djelovati na zdravlje u 2026. zabilježen je na postaji Rijeka – 20 dana zaredom, od 28. srpnja do 16. kolovoza. Time je premašen i dotadašnji najdulji niz među osam analiziranih postaja u razdoblju 1950. – 2025., koji je trajao 17 dana, i zabilježen je na postaji Knin u kolovozu 2003. Taj su rekord premašile i postaje Split-Marjan s 19 dana i Knin s 18 dana, a Dubrovnik ga je sa 17 dana izjednačio. Postaja Split-Marjan je pritom premašila i vlastiti rekord od 14 dana iz srpnja 2023., i to za pet dana.

Slika 2. Preliminarno trajanje razdoblja s ispunjenim kriterijima za toplinski val 2026. (sve razine opasnosti) u usporedbi s razdobljem 1950.– 2025. Izvor: DHMZ

Zanimljivo je da je postaja Rijeka svoj dotadašnji rekord iz 2024. godine od 16 dana najprije izjednačila u vrijeme toplinskog vala od 18. lipnja do 3. srpnja, a zatim ga i premašila. U razdoblju od 28. srpnja do 16. kolovoza zabilježeno je 20 dana s ispunjenim kriterijima za toplinski val.

Novi rekordi postavljeni su i na postajama Gospić i Zagreb-Maksimir. Na postaji Gospić niz je trajao 15 dana, u odnosu na prethodnih 10 dana zabilježenih u kolovozu 2011. i ponovno u kolovozu 2024. Na Zagreb-Maksimiru ovogodišnji niz trajao je 10 dana i premašio prethodni rekord od 9 dana. Zanimljivo je da je taj prethodni rekord zabilježen dvaput, i to oba puta na potpuno iste datume, od 16. do 24. srpnja 2007. i 2015.

Knin je ove godine s 18 dana premašio svoj rekord od 17 dana iz kolovoza 2003., a Dubrovnik je sa 17 dana premašio svoj rekord od 16 dana iz kolovoza 2018. Osijek je s 9 dana ostao jedan dan ispod rekorda od 10 dana iz 2024., a Karlovac sa 7 dana jedan dan ispod rekorda od 8 dana iz razdoblja od kraja lipnja do početka srpnja 1950.

Četiri nova rekorda trajanja vrlo velike opasnosti

Najviša razina na Slici 1., označena brojem 3 i crvenom bojom, predstavlja vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. U usporedbi s najduljim takvim nizovima u razdoblju 1950. – 2025., u 2026. zabilježena su četiri nova rekorda.

Foto: DHMZ

Slika 3. Preliminarno trajanje razdoblja vrlo velike opasnosti 2026. (crvena razina) u usporedbi s razdobljem 1950. – 2025. Izvor: DHMZ

Najdulje neprekinuto razdoblje vrlo velike opasnosti zabilježeno je na postaji Rijeka i trajalo je 10 uzastopnih dana, od 6. do 15. kolovoza, jedan dan više od prethodnog rekorda te postaje iz 2006. godine. Na postaji Split-Marjan takvo je razdoblje trajalo 9 dana zaredom, od 22. do 30. lipnja, tri dana više od prethodnog rekorda, zabilježenog u srpnju 2015. i kolovozu 2017. Na postaji Zagreb-Maksimir novi rekord iznosi 6 dana, što je dva dana dulje od prethodnog rekorda iz srpnja 1950., a na postaji Dubrovnik 7 dana, dva dana više od prethodnog rekorda zabilježenog u kolovozu 1998., 2012., 2018. i 2023.