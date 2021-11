Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su narančasto upozorenje za petak 26. studenog zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena i jakog do olujnog juga na splitskom i dubrovačkom području.

- Očekuje se lokalno obilna kiša i moguće grmljavinsko nevrijeme, ponajprije na jugu, s količinom oborine i do 70 mm. Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Mogući su poplavljivanje imovine i prometne mreže, prekidi opskrbe energijom, prekidi komunikacijske mreže kao i opskrba vodom. Budite oprezni u vožnji zbog zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima. Također budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča te prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu - upozoravaju iz DHMZ-a.

Slično upozorenje izdano je i za dubrovačko područje gdje se očekuju jaki udari vjetra.

- Na dubrovačkom području očekuje se jako do olujno jugo, od sredine dana će postupno slabjeti i okretati na umjeren do jak, u noći na vrlo jak jugozapadni vjetar. Očekuju se udari vjetra do 100 km/h. Budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - poručili su iz DHMZ-a.