Zbog učestalih odlazaka radiologa sa zagrebačkog Instituta za tumore, najviše bi mogli trpjeti onkološki pacijenti. Šef Instituta upozorio je da su ostali na samo tri radiologa, od kojih je dvoje na bolovanju. Ravnatelj bolnice, pak, poručuje da rješenje problema očekuje od šefice Zavoda za radiologiju, a ona kaže da je sve pod kontrolom.

Liječnica na Institutu te predsjednica udruge Europa Donna Hrvatska Vesna Ramljak za Dnevnik Nove TV potvrdila je kako trenutno nedostaje radiologa pa kaže kako bi bilo "izvanredno" da dođe njih pet.

- Nadam se da će doći radiolozi koji su verzirani u tako sofisticiranoj dijagnostici kao što je očitanje magneta dojke, abdomena ili zdjelice. Ako će to biti tako, onda je to odlično. Jedino ne znam koliko će to trajati i koliko će nam biti na raspolaganju, obzirom da imamo listu ljudi koji su nam naručeni već odavno - rekla je Ramljak.

Otišli im ljudi s iskustvom

Objasnila je kako su ljudi s iskustvom neophodni jer se kod njih ipak radi o posebnoj bolnici s onkološkim pacijentima, a upravo su oni, nažalost i, kaže, otišli. Po pitanju Vinogradske bolnice, izjasnila se kako to "nije njen problem" jer " u bocu od litre ne mogu stati dvije".

Rekla je i kako zna za slučaj pacijentice kojoj nije imao tko očitati nalaz te je dodala kako to nije izoliran slučaj i dodala kako joj je neshvatljivo da su u Klinici za tumore, nakon svih postignuća, pali na koljena.

- Radiolog je neophodan za onkološkog pacijenta. Bez radiologa nema dijagnostike, a bez dijagnostike nema liječenja. Ako mi usporimo liječenje pacijenata samim tim što nema dobre radiološke dijagnostike, onda ne radimo dobro - objasnila je Ramljak i dodala da kašnjenje s terapijom nije dobro za pacijenta.

O tome da svi govore kako brinu za pacijenta kaže kako to - nije istina te da je situacija u kojoj su se našli "jako, jako loša."

Plaće nisu problem

- Nama ljudi ne odlaze zato što idu na bolju plaću jer u bolnicama su plaće iste. Ljudi ne žele raditi na aparatima koji nisu dobri, ne žele raditi u uvjetima koji nisu za njih povoljni - rekla je Ramljak za Novu TV i pojasnila kako je to doznala od samih zaposlenika. Slaže se da Kliniku treba odvojiti.

O jednodnevnoj dijagnostici kaže kako to nije u funkciji već duže vrijeme. To je, navodi, bilo organizirano po uzoru na svjetske klinike, međutim, također je stalo je zbog nedostatka osoblja.

Najavila je i kako će se do ljeta u Vinogradskoj bolnici raspisati natječaj za ravnatelja bolnice.