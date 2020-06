'Pali' su za samo šest tjedana: Hitler je bio presretan, Francuze je porazio, a zatim i ponizio...

Godine 1940. vjerovalo se da je francuska vojska najveća sila na Starom kontinentu. A onda je cijelu zemlju u samo 6 tjedana pokorila Hitlerova vojska. Cijeli svijet je ostao u šoku

<p>Nacistički Führer na današnji dan 1940. osobno je prihvatio predaju Francuske. O tome kako će ta predaja izgledati nije dugo dvojio. Namjerno je odabrao šumu Compiegne, isto mjesto na kojem se Njemačka morala predati na kraju Prvog svjetskog rata. Naredio je i da se iz muzeja donese vagon u kojem je te 1918. godine Njemačka potpisala tu, za većinu Nijemaca, ponižavajuću predaju.</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Odlučio je sjesti i na isto sjedalo gdje je 1918. sjedio francuski maršal <strong>Ferdinand Foch</strong> kad je prihvaćao njemački predaju. No to nije bio kraj ponižavanju Francuza. Kako bi dodatno ponizio francuskog generala <strong>Charlesa Huntzigera</strong>, koji je potpisivao predaju, Hitler je nakon pročitane preambule osorno napustio vagon i prepustio svom feldmaršalu<strong> Wilhelmu Keitelu</strong> da riješi preostale formalnosti.</p><h2>Osveta za sramotni poraz</h2><p>U proljeće 1940. godine Adolf Hitler je u šest tjedana (i sa svega 13 000 ubijenih njemačkih vojnika) uspio poraziti savezničke snage u Francuskoj, što<strong> caru Wilhelmu II. </strong>nije uspjelo u četiri godine tijekom Prvog svjetskog rata. Naime, u Njemačkoj je postojala snažna struja koja je željela osvetu za sramotni poraz u Prvom svjetskom ratu. Hitler je vješto iskoristio te osjećaje kako bi mobilizirao državu za rat. Sada kad je Francuska pala u tako rekordnom roku Hitler nije mogao biti sretniji i zadovoljniji.</p><p>- Naime, došavši na vlast često se osvrtao na 'poratne' godine u svojim govorima i kroz simbolične poteze. Njegova odluka, primjerice, da se primirje u lipnju s Francuskom potpiše u istom željezničkom vagonu u šumi kod Caompiegnea, gdje su Nijemci bili priznali poraz u studenom 1918. bila je bremenit čin čije se značenje posvuda razumjelo i ocijenilo kao pripojenje Danzinga i zapadne Pruske prethodne godine: Führer je ispravljao povijesne nepravde nanijete Njemačkoj na završetku Velikog rata - objašnjava <strong>Robert Gerwarth </strong>u svoj knjizi <strong>Pobijeđeni - Zašto nije završio Prvi svjetski rat 1917.- 1923.</strong></p><h2>Isti dan osvojili Pariz i poslali prvi vlak za Auschwitz</h2><p>Dan nakon potpisivanja predaje Hitler je otišao posjetiti Pariz.Iako je proveo samo tri sata u Parizu Hitler je bio silno ushićen. Posjeta osvojenom Parizu za Adolfa Hitlera bila je, izjavio je, "najveći i najbolji trenutak u životu".</p><p>- 14.lipnja njemačke su jedinice ušle u Pariz, a u osvit 23. lipnja Hitler je razgledao grad, te je snimljen kod Slavoluka pobjede, zatim s <strong>Albertom Speerom </strong>(arhitekt koji je ondje trebao pokupiti nove zamisli za budući grandiozni izgled Trećeg Reicha) i skupinom ozarenih njemačkih časnika kod Eiffelova tornja, pa ozbiljan i kraljevski dostojanstven kod zdanja Les Invalides, u kojemu se nalazi Napoleonova grobnica. To je uglavnom bilo za javnost. Silno je htio posjetiti parišku Operu, no službeno su dokumentirani samo njegovi državnički posjeti i prigode, uvijek radi mogućeg pozitivnog propagandnog djelovanja. U sklopu kratke turneje obišao je tek osvojenu Francusku, na put povevši i dugogodišnjeg prijatelja i nekadašnjeg narednika <strong>Maxa Amanna</strong> - šaljivca koji ga je uvijek nasmijavao - te je snimljen ispred kuće u kojoj je kao vojnik bio smješten 1916. godine - piše <strong>Angela Lambert</strong> i knjizi <strong>Izgubljeni život Eve Braun.</strong></p><p>Isti dan kad su njemačke trupe pobjedonosno umarširale u Pariz poslan je prvi vlak u Auschwitz. U njemu su bili u politički protivnici nacističke okupacije Poljske - gimnazijalci, studenti, članovi tajnih organizacija. Od otvorenja 14. lipnja 1940. pa do dolaska vojnika Crvene armije koja je oslobodila logor 27. siječnja 1945. u Auschwitzu je pobijeno oko 1.100.000 ljudi (od kojih su 90 posto bili Židovi). Sovjetski vojnici pronašli su oko sedam tisuća preživjelih.</p>