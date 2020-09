Paliću 5 godina zatvora jer je upucao sina i teško ga ozlijedio

U travnju 2018. Vice Palić (26) provocirao je majku ubijene Kristine Krupljan nakon presude Davidu Komšiću. U srpnju 2019. ranjen je iz pištolja tijekom svađe s ocem Nikolom

<p><strong>Nikola Palić (56)</strong> nepravomoćno je na Županijskom sudu u Zagrebu proglašen krivim i osuđen na pet godina zatvora zbog pokušaja ubojstva sina <strong>Vice (26)</strong>. Određeno mu je i obvezno liječenje, a mora platiti i oko 17.000 kuna troškova vještačenja.<br/> - Ne osjećam se krivim - kazao je Nikola, a Vice je na sudu tvrdio da se sam ranio.<br/> Vicu je javnost upoznala u travnju 2018. kad je s prijateljem ispred suda provocirao majku ubijene Kristine Krupljan. Podsjetimo, on i prijatelj vozili su se na biciklima dok je majka davala izjavu nakon nepravomoćne presude Davidu Komšiću za teško ubojstvo. </p><p>- Trebali ste o tome ranije govoriti - dobacio joj je. Otac ubijene djevojke Dalibor Krupljan i njegov brat potrčali su za njim. Dostigli su ga kod zgrade Ministarstva vanjskih poslova gdje je stric ubijene izgubio živce i nasrnuo na mladića.</p><p>Obojica su tad dobili prekršajne prijave, a godinu i tri mjeseca kasnije Vice se sukobio s ocem u Južnoj ulici u zagrebačkoj Dubravi braneći majku. Sve je krenulo, utvrdila je policija, nakon što je Nikola došao do kafića u kojem su sjedile njegova izvanbračna supruga i kćer. Povikao je na nju i pljusnuo je, a nakon što su ga izgurali iz kafića otišao je kući gdje su bila dvojica njegovih sinova Vice i Tomislav i njegova snaha.</p><p>Svađa se nastavila na cesti gdje su svjedoci vidjeli Vicu kako se stolicom pokušava obraniti od oca, koji je, prema policijskom izvješću, u ruci držao preklopni nož.</p><p>- Nikola je vikao na Vicu da je zbog 20 kuna završio u zatvoru. Bio je jako ljut, izvadio je pištolj, uperio ga u Vicu i čulo se škljoc. Nije zapucao, sve je to ponovio i opet se čulo škljoc - rekao je susjed.</p><p>Vice se, još psujući oca, počeo udaljavati te je pobjegao na kraj ulice, no počeo se vraćati.</p><p>- Vidio sam da je Nikola opet okrenuo pištolj prema kraju ulice i zapucao, a potom se okrenuo i rekao: "Evo pogodio sam ga." - ispričao je svjedok.</p><p>Vice je završio u KB Dubrava na liječenju gdje su njegove ozljede okvalificirali kao teške. I dok je njegov brat Tomislav na sudu iskoristio zakonsku mogućnost i odbio svjedočiti protiv oca, Vice je, kako doznajemo, na prošlom ročištu tu mogućnost odbio.</p><p>- Sam sam se upucao dok sam trčeći bježao od oca - rekao je Vice. </p>