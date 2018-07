Pametno: Krivac za prometni čep Trogir- Split- Omiš je HDZ

Nakon ovoliko godina ljudi još vjeruju da će im političari koji su problem stvorili, isti i riješiti. To je nemoguće, kažu u stranci Pametno, umorni od slušanja lažnih obećanja brojnih ministara, premijera, predsjednice. Stručnjaci znaju što treba raditi, ali HDZ je rješavao svoje podobne kadrove umjesto da novac ulaže u infrastrukturu, prometnice i ostalu komunalu. Danas se zbog njih, nakon 30 godina, vozimo istom cestom prema Omišu, u sezoni i po nekoliko sati za put od 20 kilometara, ističu u Pametno.

- Zamislite da u Dugom Ratu izbije požar i da je potrebna hitna evakuacija stanovnika. Događalo se i prošle godine i ranije. Tijekom srpnja i kolovoza građani i turisti mogu jedino skočiti u more i plivati prema Braču. To je ugrožavanje sigurnosti i zločin protiv vlastitog naroda. Kad predsjednica ili premijer i dođu, tu istu cestu 'prolete' za 20 minuta, pod pratnjom i rotacijama, a danas im je puno važnija tema, kojom zabavljaju narod, Nacionalni stadion – kaže Marijana Puljak, predsjednica Pametno i potpredsjednica Gradskog vijeća grada Splita i dodaje – 60 000 vozila prođe čvorom Stobreč u jednom danu van sezone, više nego turista prođe naplatnim kućicama u Lučkom. Drugi najveći grad u državi već je 30 godina zarobljen zbog nemara i političkog kadroviranja.

Za primjer Pametno navodi Županijske ceste d.o.o. gdje je HDZ, kao rezultat koalicijskog dogovora, postavio na čelo osobu koja ima potvrđenu optužnicu za korištenje lažnog invaliditeta, gdje su se mijenjala pravila da tu istu osobu zaposle sa srednjom školom. Upravo su takvo dugogodišnje nerazmišljanje i kadroviranje po službama, koje su trebale voditi računa o prometnoj infrastrukturi, i slab razvoj cjelogodišnjeg turizma doveli do sadašnjeg stanja.

Koliko je za razvoj turizma i područja važna popratna infrastruktura, naglasio je Ante Renić, županijski vijećnik stranke Pametno:

- Nove i modernije ceste su nam potrebne i od vitalnog su značaja, ali nikakva nova cesta ne može riješiti velike špice koje se stvaraju na vrhuncu sezone. To je rezultat stihijskog turizma, najgoreg mogućeg oblika koji trpa iznimno veliki broj turista u malo vremena. Takve špice zagušile bi i mnogo moderniju i razvijeniju cestovnu i komunalnu infrastrukturu, a kamoli neće ovu našu o kojoj se brinu samo kad treba rezati svečane vrpce. I primjer čiovskog mosta upravo to zorno pokazuje jer je novi i moderni most gužvu prebacio samo malo dalje od one koja je bila ranije.

Nama treba novi pristup, stanje koje će tražiti ne samo promjenu cestovne infrastrukture nego i poimanje turizma i isplativosti ovih velikih brojki turista samo u srpnju i kolovozu. Odnosno treba nam nova, sposobna vlast koja će se baviti planiranjem i koja će znati aplicirati i iskoristiti toliko potrebna sredstva iz Europskih fondova – zaključio je Renić.

Redovna sjednica Županijske skupštine najavljena je u ponedjeljak 30. srpnja. Pametno traži da na sjednicu dođu ministar prometa i premijer i pokušaju uvjeriti građane, po ko zna koji put, da im je naprometnija cesta u državi prioritet, a ne samo atraktivna prometnica:

- Želimo čuti dokle je došao projekt Brze ceste Trogir Omiš, od čvora u Stobreču do Omiša. Župan je obećavao kampirati u Zagrebu dok se čepovi ne riješe. Što vlast planira s ulazom u drugi najveći grad u državi? Ili je i njima vrijeme za godišnji?

Foto:Ilustracija