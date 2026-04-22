Pandžić: Ja ću za objavu istine kazneno odgovarati ako treba, a gosp. Krajač jer je na popisu

Pitanje transparentnosti u hrvatskom sportu otvorilo je zadnjih tjedana niz pitanja. Upućuje li nestanak čak 30 milijuna eura, te sve veći broj afera i u drugim sportskim savezima na moguće dublje i sustavne probleme? Je li riječ o izoliranim incidentima ili o široj mreži nepravilnosti koja tek izlazi na vidjelo te na koji način treba preurediti sustav sponzoriranja hrvatskog sporta? O ovim pitanjima u emisiji Otvoreno govorili su: novinar 24 sata Ivan Pandžić, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić te gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić. Podsjećamo, redakcija 24sata zadnjih je tjedana razotkrila brojne malverzaije po hrvatskim sportskim savezima...

Novinar Ivan Pandžić iznio je kronologiju afera u sportskim savezima koje su se počele razotkrivati posljednjih mjeseci, počevši od slučaja u Skijaškom savezu.

- U Skijaškom saveza je ogromna šteta, od 30 milijuna eura, koja je nastala kroz godine plaćanja fiktivnih računa, tj. računa za usluge koje nisu obavljene. Novac je završio kod gospodina Pavleka za njegov luksuzni život u njegovoj vili na Ibizi i još za niz drugih troškova, naveo je.



Dodao je kako su se potom otvorili i drugi slučajevi nenamjenskog trošenja sredstava u sportu.



- Potom se otvorio slučaj sa judo savezom, gdje su oni trošili nenamjenski, poput ljetovanja i kupnje automobila, kazao je.



Kao posebno problematičan izdvojio je i slučaj odbojkaškog saveza te sumnjive financijske transakcije.



- Odbojkaški savez je plaćao 30 posto posredovanja za sponzorstvo od Hrvatske pošte. Kad se to išlo provjeriti, Hrvatska pošta je rekla da nikakvog posredovanja nije bilo. Više od 112 tisuća eura završilo je kod jedne male tvrtke, u vlasništvu kontroverznog poduzetnika, poručio je.

Zaključno je upozorio na zajednički problem svih slučajeva i potrebu za većom transparentnošću.



- U svemu ovome je zajedničko - da postoji jedna ogromna netransparentnost. To omogućava izvlačenje novca i nema dovoljno kontrole. Moj prijedlog je da Ministarstvo turizma i sporta financira jednu platformu na kojoj bi svi savezi objavljivali svoje plaće i račune. Tako bi sami članovi kontrolirali potrošnju, a ne bi se to ostavljalo reviziji, USKOK-u, policiji, novinarima, apostrofirao je.

Pandžić je u jednom trenutku kazao kako zna da je Krajač na Erorovom popisu, pa se Krajač krenuo buniti, ali Pandžić ga je brzo presjekao...

- Ja ću za objavu istinu kazneno odgovarati ako treba, a gospodin Krajač jer je na popisu...