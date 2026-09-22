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LITVA

PANIKA NA BALTIKU Pripremili planove za evakuaciju stanovništva zbog Rusije

Piše Filip Sulimanec,
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PANIKA NA BALTIKU Pripremili planove za evakuaciju stanovništva zbog Rusije
Foto: LITHUANIAN ARMY
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Rekao je da bi, u slučaju napada na njegovu zemlju, „uzvratili i uključili se u borbu”

Premijer Litve rekao je za BBC da je njegova zemlja izradila planove za evakuaciju zbog prijetnji iz Rusije, ali je dodao da se „neće predati” u slučaju napada.

Premijer Mindaugas Sinkevičius rekao je za emisiju Newsnight da se Litavci osjećaju „stalno ugroženima” od strane Rusije, dijelom i zbog dronova koji ulaze u zračni prostor zemlje.

Rekao je da bi, u slučaju napada na njegovu zemlju, „uzvratili i uključili se u borbu”. No dodao je da postoje planovi za „različite scenarije” te kao primjer naveo organizirano i neometano izvlačenje starijih građana iz gradova, uz izbjegavanje prometnih gužvi.

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„Razmišljamo o različitim scenarijima, o kojima se ne govori o svima javno”, rekao je Sinkevičius za BBC.

„Suočavamo se s konkretnim prijetnjama, ne svakodnevno, ali ih doživljavamo i one su za nas stvarna činjenica.”

Sinkevičius je također rekao da Ujedinjeno Kraljevstvo treba „promjenu načina razmišljanja” kada je riječ o pristupu obrani, ali je istaknuo da je Litva „bliže granici i bliže prijetnji”.

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