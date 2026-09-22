Rekao je da bi, u slučaju napada na njegovu zemlju, „uzvratili i uključili se u borbu”
PANIKA NA BALTIKU Pripremili planove za evakuaciju stanovništva zbog Rusije
Premijer Litve rekao je za BBC da je njegova zemlja izradila planove za evakuaciju zbog prijetnji iz Rusije, ali je dodao da se „neće predati” u slučaju napada.
Premijer Mindaugas Sinkevičius rekao je za emisiju Newsnight da se Litavci osjećaju „stalno ugroženima” od strane Rusije, dijelom i zbog dronova koji ulaze u zračni prostor zemlje.
Rekao je da bi, u slučaju napada na njegovu zemlju, „uzvratili i uključili se u borbu”. No dodao je da postoje planovi za „različite scenarije” te kao primjer naveo organizirano i neometano izvlačenje starijih građana iz gradova, uz izbjegavanje prometnih gužvi.
Litva, članica NATO-a, dijeli kopnenu granicu s ruskom eksklavom Kalinjingradom.
„Razmišljamo o različitim scenarijima, o kojima se ne govori o svima javno”, rekao je Sinkevičius za BBC.
„Suočavamo se s konkretnim prijetnjama, ne svakodnevno, ali ih doživljavamo i one su za nas stvarna činjenica.”
Sinkevičius je također rekao da Ujedinjeno Kraljevstvo treba „promjenu načina razmišljanja” kada je riječ o pristupu obrani, ali je istaknuo da je Litva „bliže granici i bliže prijetnji”.
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